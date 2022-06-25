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    • Ekonomi
    • 26.06.2022 14:17
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    • 26.06.2022 14:18
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    26 günlük ikramiye ödeme tarihi... Taşeron ve kamu işçilerine 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İlave tediyeler ne zaman yatacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilave tediye ödemeleriyle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir" şeklinde açıkladı. Peki, Taşeron ve kamu işçilerine 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İlave tediyeler ne zaman yatacak? 26 günlük ikramiye ödeme tarihi...

    takvim.com.tr
    Taşeron ve kamu işçilerine 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

    2022 yılı tediye ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 700 bin kamu işçisinin ikramiye ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediyor. Her yıl 52 gün üzerinden ilave tediye (ikramiye) alan işçilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı.Peki, taşeron ve kamu işçilerine 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    700 bin kamu işçisinin merakla beklediği ödeme takvimi belli oldu.

    Her yıl 52 gün üzerinden ilave tediye (ikramiye) alan işçilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı.

    Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

    HERKESE FARKLI

    İşçilere her yıl 52 gün üzerinden ikramiye veriliyor.

    26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.

    İşçilerin 2022'nin ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta, 13 günlük ikinci bölümü de 29 Nisan'da hesaplara yatırılmıştı.

        Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme brüt 2 bin 168, net bin 550 lira olacak.

        Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme bin 550 lira olacak.

        Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu yıl toplam 9 bin 293, Temmuz ayında 13 günlük ödeme olarak 2 bin 323 lira verilecek.

        TEMMUZ'DA DA ZAM

        Kamu işçileri Temmuz ayında ayrıca zam da alacak.

        Maaşlara toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca Ocak'taki gibi bir refah payı beklentisi bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi 26 günlük ikramiye ödeme tarihi... Taşeron ve kamu işçilerine 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İlave tediyeler ne zaman yatacak?
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