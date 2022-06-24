Milyonlarca sağlıkçıya ek ödeme müjdesi

Sağlık Bakanlığı, çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmeye devam ediyor. Artık Bakanlık'ın toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek. Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren öngören kanuna göre, 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Makam tazminatına hak kazanmamış tabiplerden uzman olanlara 26 bin, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

YÜZDE 410'A KADAR

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335'i, pratisyen tabip ve diş tabiplerine yüzde 265'i oranında merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak. Burcu ŞEN