İhracatçılara dijital kolaylık (Ekonomi haberleri)

Ziraat Bankası aracılığıyla dış ticaret işlemlerini yapan müşteriler, dolar, euro ve sterlin döviz cinsinden gerçekleştirdikleri ihracatlara ilişkin İhracat Bedeli Kabul Belgelerini internet şubesi üzerinden düzenleyebiliyor ve geriye dönük izleyebiliyor. Müşteriler, daha önceden İhracat Bedeli Kabul Belgesi ile ilişkilendirilmemiş ihracat bedellerini, sistemden takip edebilme, gümrük beyannameleri ile kolaylıkla eşleştirme imkanına kavuşuyor. Ayrıca sistemden TCMB kurlarını anlık takip ederek, ihracat genelgesi gereği bedelin yüzde 40'ının TCMB'ye satışını şubeye uğramaksızın gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz, "İhracat işlemlerinde banka süreçlerini basit, sade ve hızlı bir hale getirmek için hız kesmeden çalışıyoruz" dedi.

FAİZDE DEĞİŞİKLİK YOK

Merkez Bankası, bu yıl gerçekleştirdiği altıncı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da faizde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

FIRINCIYA UCUZ UN SATIŞINA DEVAM

TMO, vatandaşların daha ucuz ve sağlıklı ekmek tüketmesini sağlamak için fırıncıya ucuz un satışına bir yıl daha devam etme kararı aldı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Piyasaların regülasyonu için geçen yıl piyasaların yüzde 30-40 altında ekmeklik buğday verdik. 4 milyon ton ekmeklik buğdayı una çevirip fırıncı esnafa ulaşmasını takip ettik. Önümüzdeki yıl Mayıs ayına kadar ucuz un verilmesine devam edeceğiz" dedi.

Zübeyde YALÇIN

İHRACAT BU YIL 7 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu, kamuoyundaki maden ve madencilik algısının değişmesi için birlik olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bekişoğlu, "Maden doğanın bize bir lütfu, yaşam tarzımızın temel taşı. Ülkemiz çok ikramlı bir bölge. Doğal taş, maden cevheri ve endüstriyel mineral açısından zengin bir ülkeyiz. Çevreye en duyarlı, en verimli şekilde bu zenginliği kullanarak yaşam tarzımızı koruyacak ürünler geliştirmek için, yurt dışında sürdürülebilir bir ihracat için teşvik etmemiz gerekiyor. Türkiye böylelikle zenginleşir, ithalata bağımlılığı azalır" dedi. Türkiye'nin en büyük pazarı olan Çin'deki daralmaya karşın sektörün ilk 5 ayda 2.76 milyar dolar ihracata ulaştığını kaydeden Bekişoğlu, bu yıl ihracat hedeflerinin 7 milyar dolar olduğunu, ancak maden sektöründeki potansiyelin bunun çok ötesinde olduğunu söyledi. Beşikoğlu, "Madenciliğin desteklenmesi ile bu hedefler 25-30 milyar dolarlara çıkabilir. Pazarlanabilir ürünlere marka değeri yaratılarak ve sürdürülebilir üretim ile pazar ağımızı geliştirerek bu hedeflere ulaşabiliriz" diye konuştu.