24 Haziran 2022 Petrol varil fiyatı! Brent petrol düştü mü son dakika? Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar oldu?

Brent petrol varil fiyatında hareketlenmeler devam ediyor. Mayıs ayında yükselişe geçen brent petrolün fiyatı Haziran ayında düşmeye başladı. Vatandaşlar 24 Haziran 2022 Brent petrolde son durumu merak ediyor. Peki Brent petrol düştü mü son dakika? Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar oldu? İşte 24 Haziran 2022 Petrol varil fiyatı ve son 1 aylık grafiği...
24 HAZİRAN 2022 BRENT PETROL NE KADAR, KAÇ DOLAR OLDU?
Brent petrol fiyatı 110,48 dolardan işlem görüyor.
BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ?
Brent petrolde düşüş yüzde 4'ü aştı. Varil fiyatı 109 dolar indi. Geçen hafta altın yüzde 1,7, platin 4,3, paladyum 6,2, gümüş yüzde 1 geriledi.
Küresel ekonomideki dalgalanmalar devam ediyor. ABD'deki enflasyon endişesi doları baskılarken, emtia fiyatları da bu durumdan etkileniyor. Resesyon yorumları yatırımcıların ekonomik aktivite ile ilgili endişelerini körüklemeye devam ederken, petrol fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu.
ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 4'ü aşan düşüş kaydedildi. ABD ham petrolü 104 doların altını görürken, Brent petrol 109 dolar seviyesine geriledi.
Piyasalardaki resesyon endişeleri küresel pay piyasalarında satış baskısını artırırken, tahvil piyasalarında da oynaklığın sürdüğü görülüyor. Bu gelişmelerle emtialara talepteki azalış da devam etti. Geçen hafta altın yüzde 1,7, platin 4,3, paladyum 6,2, gümüş yüzde 1 geriledi.
BRENT PETROL NEDİR?
Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar.
Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.
Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.