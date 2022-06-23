Türkiye 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması, geçim kaynaklarının, ekonomi ve doğal sistemlerin de iklim değişikliğinden daha az etkilenmesi için çalıştıklarını belirterek, bunun için 'tarım sektörünün kuraklığa karşı direncinin artırılması, artan depolama ve altyapı yönetimi yoluyla sel ve sel risklerinin azaltılması, su kaynaklarının entegre yönetimi ve ekosistemlerin korunması' gibi önemli tedbirler üzerinde durduklarını söyledi. Kurum, Türkiye'nin 2011'de hazırlanan 'İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nı 2053 hedeflerine göre güncellediklerini kaydetti. İklim değişikliğine uyumda ve dirençliliğin sağlanmasında ulusal çalışmaların yanı sıra bölgesel ve yerel çalışmaların da önem taşıdığını anlatan Kurum, bölge ve şehirlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve doğa temelli çözümler için projeler geliştirdiklerini söyledi. İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik öncelikli eylemleri içeren 'Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları' hazırladıklarını ifade eden Kurum, İklim Kanunu çalışmalarında büyük ölçüde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Bakan Kurum, "2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda enerji başta olmak üzere ülkemizde yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.