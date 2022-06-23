Kurban Bayramı'nda büyük göç! Otobüs ve uçaklara ek sefer için düğmeye basıldı





THY TEKNİK HEDEF BÜYÜTTÜ

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş., iniş takımları bakım-onarım kabiliyetlerine Boeing B777-300ER tipi uçakları ekledi ve bu kapsamda gerçekleştirdiği ilk bakımını başarıyla tamamladı. 2021'de 216 iniş takımının bakımını tamamladıklarını ve bakım sayısını önceki yıla oranla yüzde 40 artırdıklarını belirten THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, bu yıl bu rakamı yükseltmeyi ve iniş takımları bakım onarımı alanında sahip oldukları pazar payını daha da artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Akbulut, "777-300ER tipinin bakım operasyonunun kusursuz bir şekilde tamamlanması, bu hedefimiz için ciddi önem arz ediyor" dedi.



350 MİLYON DOLAR YATIRIM 2500 KİŞİYE İŞ

Aksaray Sultanhanı ilçesinde iki firma tarafından 350 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilecek, 2 bin 500 kişi istihdam edilecek. Vali Hamza Aydoğdu, "Eren Enerji, elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerinin hücre üretimini Aksaray Sultanhanı OSB'de 300 bin metrekare alanda kurulacak fabrikada gerçekleştirecek" dedi. Bu yatırımla ilk etapta bin 500 kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Aydoğdu, ayrıca Lacoste'un tekstil ve ayakkabı üretiminin 10 bin metrekare alanda gerçekleşeceğini, bu yatırımla beraber ilave bin kişilik daha istihdam sağlanacağını söyledi.

Tolga YANIK



İSTANBUL'A TURİST AKINI

İstanbul'a Mayıs'ta deniz ve hava yoluyla giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 402 bin kişiye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 264.6'lık artış yaşandı. İstanbul'a giriş yapan yabancı ziyaretçilerin en yüksek olduğu ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, İran, Rusya Federasyonu, ABD ve İngiltere oldu.



DİJİTAL SİGORTA DEVRİ

Turkcell, dijital finansal hizmetler stratejisi kapsamında bünyesindeki grup şirketlerine bir yenisini daha ekledi, dijital sigorta şirketini hayata geçirdi. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Sigortayı herkes için kolay anlaşılır ve ulaşılabilir bir çözüm haline getirerek, pazarı veriye dayalı yenilikçi ürünlerle daha da büyütmeyi, sektöre yeni soluk getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.



E-FATURADA YENİ DÖNEM

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik faturaya geçiş koşulları değişti. Mevcut uygulamada 25 milyon lira ve üzeri yıllık cirolu firmalar için başlayan e-fatura zorunluluğunda yeni dönem 1 Temmuz'da devreye giriyor. Alkollü, kolalı, gazlı içecek sektöründeki üretici ve dağıtıcılarla başlayan uygulama, benzin istasyonları, eczaneler, oteller, oto galericileri de kapsayacak. 2022 yılı 1 Temmuz itibarıyla tüm oteller ile cirosu 1 milyon lirayı geçen tüm oto galericiler, emlakçılar, müteahhitler ve e-ticaret yapanlar elektronik fatura uygulamasına geçecek. Buna göre; 2021 cirosu 4 milyon lira ve üzeri olanlar, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira cirosu bulunanlar, internet sitelerinde, diğer elektronik ortamda mal veya hizmet satışı, gayrimenkul, motorlu taşıt alım, satım veya kiralama işlemi yapanlar, konaklama hizmeti veren otel işletmeleri e-fatura kesmekle yükümlü olacak.

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