Kurban Bayramı'nda büyük göç! Otobüs ve uçaklara ek sefer için düğmeye basıldı

Kurban Bayramı tatilinde büyük bir göç yaşanacak. Kimi vatandaşlar memleketlerine kimileri de tatil bölgelerine gidecek. Yoğun talep üzerine otobüs, tren ve uçaklarda ek seferler, kapasite artışları için düğmeye basıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 11 bin 838, ana hat ve bölgesel trenlerde 39 bin 800 olmak üzere toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yapıldığını duyurdu. Bakanlık, biletlerin bugünden itibaren satışa çıkarılacağına dikkat çekti. Açıklamaya göre; İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Güney/Van Gölü Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi için kapasite artışına gidildi. Ayrıca Uzunköprü- Halkalı, Kapıkule-Halkalı Bölgesel trenlerinde de koltuk artışı sağlandı.
KURBANLIKLAR HAZIR
Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurbanlık küçükbaş hayvanın 62, büyükbaşın ise 65 liradan kilogram fiyatının belirlendiğini kaydetti. Yardımcı, geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarında yüzde 25-30 oranında artış olduğunu söyledi.
GENÇLERE ÜCRETSİZ KAMP
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonunda yapılan gençlik kamplarına başvurular başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da büyük önem verdiği gençlik kamplarına katılanlar ata binip, bisiklet sürüp, halk oyunları oynayıp, sportif faaliyetlerde bulunacak.
ULAŞIM DESTEĞİ DE VAR
Akranlarıyla keyifli vakit geçirmek isteyen gençlerin 2 Temmuz tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular https://gencizbiz.gsb.gov. tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla elektronik başvuru yoluyla yapılabiliyor. Kamplara katılım ücretsiz olacak. Katılacakların ulaşım dahil bütün ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılacak. Kampa katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi gerekiyor. (Burcu ŞEN)