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    Kurban Bayramı'nda büyük göç! Otobüs ve uçaklara ek sefer için düğmeye basıldı

    Bayram tatilinde milyonlar yollara düşecek. Otobüs ve uçaklara ek seferler için düğmeye basılırken, trenlerde kapasite artışı yapıldı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi habeleri...

    Turizm bayramı

    Kurban Bayramı tatilinde büyük bir göç yaşanacak. Kimi vatandaşlar memleketlerine kimileri de tatil bölgelerine gidecek. Yoğun talep üzerine otobüs, tren ve uçaklarda ek seferler, kapasite artışları için düğmeye basıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 11 bin 838, ana hat ve bölgesel trenlerde 39 bin 800 olmak üzere toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yapıldığını duyurdu. Bakanlık, biletlerin bugünden itibaren satışa çıkarılacağına dikkat çekti. Açıklamaya göre; İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Güney/Van Gölü Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi için kapasite artışına gidildi. Ayrıca Uzunköprü- Halkalı, Kapıkule-Halkalı Bölgesel trenlerinde de koltuk artışı sağlandı.



    KURBANLIKLAR HAZIR
    Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurbanlık küçükbaş hayvanın 62, büyükbaşın ise 65 liradan kilogram fiyatının belirlendiğini kaydetti. Yardımcı, geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarında yüzde 25-30 oranında artış olduğunu söyledi.



    GENÇLERE ÜCRETSİZ KAMP
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonunda yapılan gençlik kamplarına başvurular başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da büyük önem verdiği gençlik kamplarına katılanlar ata binip, bisiklet sürüp, halk oyunları oynayıp, sportif faaliyetlerde bulunacak.

    ULAŞIM DESTEĞİ DE VAR
    Akranlarıyla keyifli vakit geçirmek isteyen gençlerin 2 Temmuz tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular https://gencizbiz.gsb.gov. tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla elektronik başvuru yoluyla yapılabiliyor. Kamplara katılım ücretsiz olacak. Katılacakların ulaşım dahil bütün ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılacak. Kampa katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi gerekiyor. (Burcu ŞEN)



        TÜM GÜN KARGO BEKLEMEYE SON
        KARGOMsende, 81 ili kapsayan yaygın dağıtım altyapısı ve faaliyet gösterdiği alanda 'ilk tercih edilen dağıtım şirketi olma vizyonu' ile Ankara'da başlayan Bölge Buluşmaları'nın dördüncüsünü, önceki gün 'Birlikte, Daha Güçlü!' mottosu ile Adana Bölge'de gerçekleştirdi. Kasım 2020'de kurulan ve Haziran 2021 itibarıyla 81 ilde 5 bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezine ulaşan yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende'nin Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit'in açılış konuşması ile başlayan toplantı, Genel Müdürlük birimlerinin sunumları ile devam etti. Adana ve çevre illeri dağıtım merkezleri yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda, KARGOMsende'yi zirveye taşıma stratejileri değerlendirildi. Turkuvaz Medya Grubu'nun yarım asrın üzerindeki yazılı basın dağıtım gücünü arkasına alan KARGOMsende, tüm Türkiye'de 81 ilde, harita üzerinde canlı takip imkânının yanında, alıcıya tahmini varış zamanını da bildiren ilk ve tek marka olarak dikkat çekiyor. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards Ödülleri'nde Kargo Pazaryeri kategorisinde 'Diamond' ödülünün sahibi olan marka, teknoloji alanında yaptığı yatırımlar ile Perakende Güneşi Ödülleri'nde 'Dijital Dönüşüm Başarı Ödülü'ne layık görüldü.



        THY TEKNİK HEDEF BÜYÜTTÜ
        Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş., iniş takımları bakım-onarım kabiliyetlerine Boeing B777-300ER tipi uçakları ekledi ve bu kapsamda gerçekleştirdiği ilk bakımını başarıyla tamamladı. 2021'de 216 iniş takımının bakımını tamamladıklarını ve bakım sayısını önceki yıla oranla yüzde 40 artırdıklarını belirten THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, bu yıl bu rakamı yükseltmeyi ve iniş takımları bakım onarımı alanında sahip oldukları pazar payını daha da artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Akbulut, "777-300ER tipinin bakım operasyonunun kusursuz bir şekilde tamamlanması, bu hedefimiz için ciddi önem arz ediyor" dedi.

        350 MİLYON DOLAR YATIRIM 2500 KİŞİYE İŞ
        Aksaray Sultanhanı ilçesinde iki firma tarafından 350 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilecek, 2 bin 500 kişi istihdam edilecek. Vali Hamza Aydoğdu, "Eren Enerji, elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerinin hücre üretimini Aksaray Sultanhanı OSB'de 300 bin metrekare alanda kurulacak fabrikada gerçekleştirecek" dedi. Bu yatırımla ilk etapta bin 500 kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Aydoğdu, ayrıca Lacoste'un tekstil ve ayakkabı üretiminin 10 bin metrekare alanda gerçekleşeceğini, bu yatırımla beraber ilave bin kişilik daha istihdam sağlanacağını söyledi.
        Tolga YANIK

        İSTANBUL'A TURİST AKINI
        İstanbul'a Mayıs'ta deniz ve hava yoluyla giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 402 bin kişiye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 264.6'lık artış yaşandı. İstanbul'a giriş yapan yabancı ziyaretçilerin en yüksek olduğu ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, İran, Rusya Federasyonu, ABD ve İngiltere oldu.

        DİJİTAL SİGORTA DEVRİ
        Turkcell, dijital finansal hizmetler stratejisi kapsamında bünyesindeki grup şirketlerine bir yenisini daha ekledi, dijital sigorta şirketini hayata geçirdi. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Sigortayı herkes için kolay anlaşılır ve ulaşılabilir bir çözüm haline getirerek, pazarı veriye dayalı yenilikçi ürünlerle daha da büyütmeyi, sektöre yeni soluk getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

        E-FATURADA YENİ DÖNEM
        Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik faturaya geçiş koşulları değişti. Mevcut uygulamada 25 milyon lira ve üzeri yıllık cirolu firmalar için başlayan e-fatura zorunluluğunda yeni dönem 1 Temmuz'da devreye giriyor. Alkollü, kolalı, gazlı içecek sektöründeki üretici ve dağıtıcılarla başlayan uygulama, benzin istasyonları, eczaneler, oteller, oto galericileri de kapsayacak. 2022 yılı 1 Temmuz itibarıyla tüm oteller ile cirosu 1 milyon lirayı geçen tüm oto galericiler, emlakçılar, müteahhitler ve e-ticaret yapanlar elektronik fatura uygulamasına geçecek. Buna göre; 2021 cirosu 4 milyon lira ve üzeri olanlar, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira cirosu bulunanlar, internet sitelerinde, diğer elektronik ortamda mal veya hizmet satışı, gayrimenkul, motorlu taşıt alım, satım veya kiralama işlemi yapanlar, konaklama hizmeti veren otel işletmeleri e-fatura kesmekle yükümlü olacak.

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        Haberler Ekonomi Kurban Bayramı'nda büyük göç! Otobüs ve uçaklara ek sefer için düğmeye basıldı
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