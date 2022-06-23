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    İstanbul Havalimanı devler liginde! Yolcu trafiğinde Avrupa’da 1, dünyada 14’üncü sırada yer aldı

    Türkiye havayolu sektöründe başarı öyküsü yazdı. Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı yolcu trafiği açısından Avrupa’da 1, dünyada 14’üncü sırada yer aldı.

    Zübeyde Yalçın
    İstanbul Havalimanı devler liginde

    Türkiye, hava yolları ve hava alanları açısından büyük bir başarıya imza atıp Avrupa ve dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldi. TBMM KİT
    Komisyonu'nda bir sunum yapıp milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın kısa süre içinde büyük bir kapasiteye ulaştığını anlattı. Keskin, geçen yılın kesinleşmemiş verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın yolcu trafiği açısından Avrupa'da 1, dünyada ise 14'üncü sırada yer aldığını söyledi. Hüseyin Keskin, diğer havalimanları ile ilgili bilgi verirken, şunları kaydetti: "2021 kesinleşmemiş verilerine göre, 3 havalimanımız yolcu trafiği bazında Avrupa'da ilk 10'da, dünyada ilk 50 'de yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da 6'ncı, dünyada 35'inci sırada, Antalya Havalimanı ise Avrupa'da 9'uncu, dünyada 46'ncı sırada."



    128 MİLYON YOLCU
    Türkiye, son 20 yılda havayolu sektöründe büyük başarıya imza atıp dünyanın en büyükleri arasına girdi. 2003 yılında 34 milyon olan yolcu trafiği, geçen yıl 128 milyona çıktı. Bu büyük ilerleme ile yolcu trafiği açısından Avrupa'da 2, dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı.

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    Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı devler liginde! Yolcu trafiğinde Avrupa’da 1, dünyada 14’üncü sırada yer aldı
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