İstanbul Havalimanı devler liginde! Yolcu trafiğinde Avrupa’da 1, dünyada 14’üncü sırada yer aldı

Türkiye, hava yolları ve hava alanları açısından büyük bir başarıya imza atıp Avrupa ve dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldi. TBMM KİT

Komisyonu'nda bir sunum yapıp milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın kısa süre içinde büyük bir kapasiteye ulaştığını anlattı. Keskin, geçen yılın kesinleşmemiş verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın yolcu trafiği açısından Avrupa'da 1, dünyada ise 14'üncü sırada yer aldığını söyledi. Hüseyin Keskin, diğer havalimanları ile ilgili bilgi verirken, şunları kaydetti: "2021 kesinleşmemiş verilerine göre, 3 havalimanımız yolcu trafiği bazında Avrupa'da ilk 10'da, dünyada ilk 50 'de yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da 6'ncı, dünyada 35'inci sırada, Antalya Havalimanı ise Avrupa'da 9'uncu, dünyada 46'ncı sırada."