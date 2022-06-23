Devletten Enerji Verimliliği Desteği Programı ile KOBİ’lerin enerji verimliliğine yönelik 400 bin liralık destek

Firmaların yeşil dönüşümüne devlet de destek veriyor. KOSGEB, e-Devlet'ten başvuruları aldığı KOBİ Enerji Verimliliği Desteği Programı ile firmalara bu alanda geri ödemesiz nakdi destekler sağlıyor. Program kapsamında, yetkilendirilmiş kişilere yaptırılan enerji etüdü maliyetleri karşılanırken, eğer etüt sonucunda önerilen değişiklikler hayata geçirilirse buradaki giderler için de destek veriliyor. Program, Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı Destek olarak iki ayrı modüle sahip. Enerji Motorları Desteği, 10-99 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) yıllık enerji tüketen KOBİ'lere yönelik olarak kurgulandı. Bu desteğin ilk aşamasında enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, etüt proje sertifikası olanlar veya enerji yöneticileri, işletmelerin motor etütlerini yapacak. Hazırlanan rapor, KOSGEB sistemine girilecek. KOSGEB, işletmelere ilk etapta rapor için 2 bin 500 liraya kadar destek verecek. Rapor, KOBİ'nin kullandığı motorun değişimi yönünde olur ve işletme de bu değişikliği yaparsa KOSGEB'den 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alacak.