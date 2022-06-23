Devletten Enerji Verimliliği Desteği Programı ile KOBİ’lerin enerji verimliliğine yönelik 400 bin liralık destek

Firmaların yeşil dönüşümüne devlet de destek veriyor. KOSGEB, e-Devlet'ten başvuruları aldığı KOBİ Enerji Verimliliği Desteği Programı ile firmalara bu alanda geri ödemesiz nakdi destekler sağlıyor. Program kapsamında, yetkilendirilmiş kişilere yaptırılan enerji etüdü maliyetleri karşılanırken, eğer etüt sonucunda önerilen değişiklikler hayata geçirilirse buradaki giderler için de destek veriliyor. Program, Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı Destek olarak iki ayrı modüle sahip. Enerji Motorları Desteği, 10-99 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) yıllık enerji tüketen KOBİ'lere yönelik olarak kurgulandı. Bu desteğin ilk aşamasında enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, etüt proje sertifikası olanlar veya enerji yöneticileri, işletmelerin motor etütlerini yapacak. Hazırlanan rapor, KOSGEB sistemine girilecek. KOSGEB, işletmelere ilk etapta rapor için 2 bin 500 liraya kadar destek verecek. Rapor, KOBİ'nin kullandığı motorun değişimi yönünde olur ve işletme de bu değişikliği yaparsa KOSGEB'den 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alacak.
ETÜT MASRAFI KARŞILANIYOR
TEP değeri 100-500 arası olan işletmelerin yararlanacağı Verimlilik Artırıcı Destek'te de ilk aşamada enerji etüdü yapılacak. Yetkilendirilmiş kişiler; işletmede kazanlardan fanlara, fırınlardan termal ölçüme kadar detaylı bir etüt yapacak. Rapor KOSGEB sistemine girdikten sonra işletmeye 30 bin liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirilecek. İşletme, rapordaki tespitlere uygun değişikliklere giderse KOSGEB'den 400 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alacak.
İŞ FİKRİ OLANA 450 BİN TL
TÜBİTAK da iklim değişikliği ile mücadele kapsamında açtığı BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı ile çevreci iş fikri olanlara 450 bin liraya varan destek verecek. Üniversitede okuyan ya da mezun olmuş gençler, çağrı kapsamında, yeşil dönüşüm alanındaki projeleriyle programa başvuru yapabilecek. Yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli konularda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek. Girişimciler, başvurularını 1 Ağustos tarihine kadar 63 uygulayıcı kuruluşa yapacak.