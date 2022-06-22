Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı! Evde yakınana bakana 2.354 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 289 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını kaydeden Bakan Yanık, engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.



ELEKTRİĞE ZAM YOK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektriğe yüzde 30 zam yapılacağı iddiasına yanıt verdi. Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böyle mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" dedi.

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