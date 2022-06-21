Son dakika: Sahibinden ikinci el arabada fiyat yüksekliğinin nedeni belli oldu! İşte 2. el araba fiyatlarını yükseltenler





"BİZİM İKİNCİ EL SEKTÖRÜNDEKİ EN ÖNEMLİ PROBLEM KAYIT DIŞI"

Fiyatların sürekli arttığını kaydeden Manisa Otonomi Dernek Başkanı Arif Diz, "Fiyatlar artıyor. Artmasının nedeni de sıfır arabanın az gelmesi, enflasyon, üretim maliyetleri, doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar. Bu tüm dünyada aynı. Bizim ikinci el sektöründeki en önemli problem kayıt dışı. Dışarıda ikinci el araba alım satım yapan çok kişi var. Onlar da yapmasın demiyoruz ama onlar da buraya gelip vergiye tabi olsa bir düzen olur. Alan satan belli olur. Dışarıda mekanı var ayrıyeten ek olarak bu işi yapıyor her iki taraftan geliri oluyor. Biz burada sadece alım satım yapıyoruz. Dükkan kiramız, masraflarımız oluyor, onlarda iki iş olduğu için satılsa da oluyor satılmasa da oluyor çünkü onların bir yerden gelen parası var zaten. Buna neden bu şekilde piyasayı bozuyor? İnsanlar boşta kalan parası erimesin diye ikinci el araba alıyor pahalı olsa da nasılsa yükseliyor diyerek parasını değerini koruyor. Geçen ay sadece Manisa'da noterde 4 bin 900 araç satılmış. Bu 4 bin 900 araçtan en fazla 500'ünü Galericiler Sitesi satmıştır. Biz devletimizden istiyoruz ki bu araçları kim sattı, nerede satıldı kayıt dışılığın araştırılmasını istiyoruz." dedi.