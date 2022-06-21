SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi: Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor!

Türkiye İş Bankası tarafından tüm SGK emeklilerine nakit ödemeler devam ediyor. 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanarak emekli vatandaşların rahat bir nefes almaları sağlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında, emekli maaşını taşıma işlemleri için bankalardan destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Haziran ayı sonuna kadar söz konusu ödemeleri alabilmek için başvuru işlemlerinin ilgili kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.