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Haberler Trend SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi: Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor!

SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi: Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor!

Emeklilerin cebini rahatlatacak çözüm önerileri bankalardan gelmeye devam ediyor. 2.500 TL'ye varan nakit ödemeleri ile Türkiye İş Bankası emekliye maaş zammı öncesinde destek çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında İş Bankası emekli maaş ödemelerinde nakit promosyon desteği verecek. Bu kapsamda yer alan tüm emeklilere 2.500 TL nakit ödenecek!

takvim.com.tr
21.06.2022 16:12 - Son Güncelleme: 21.06.2022 16:12
SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi: Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor!

Türkiye İş Bankası tarafından tüm SGK emeklilerine nakit ödemeler devam ediyor. 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanarak emekli vatandaşların rahat bir nefes almaları sağlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında, emekli maaşını taşıma işlemleri için bankalardan destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Haziran ayı sonuna kadar söz konusu ödemeleri alabilmek için başvuru işlemlerinin ilgili kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

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SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi: Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor!

İş Bankası Emekli Promosyon Oranları

Türkiye İş Bankası emeklilere tam 2.500 TL'ye varan promosyon desteği veriyor. Buna ek olarak Maximum Kart'lara aidatsız kullanma fırsatı da sunmaktadır.

SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi: Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor!

SGK emeklileri, emeklik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmanın ötesinde, herhangi bir geri ödeme koşu olmadan 2.500 TL nakit promosyon ödemesi almaları da sağlanacak.

SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi: Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında söz konusu ödemeler gerçekleştirilmektedir.

SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi: Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor!

2020 – 2023 dönemi için promosyon tutarı, ilgili kişilerin 1 aya denk gelen emekli maş tutarına göre hesaplanmaktadır. 3 yıllığına peşin olarak verilen promosyon oranları ise kısaca şöyle:

  • 1.500 TL'nin altında – 2.250 TL
  • 1.500 T – 2.500 TL arasında – 2.375 TL
  • 2.500 TL ve üzerinde – 2.500 TL

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