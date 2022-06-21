Araç sahipleri dikkat! Artık ayda 3 kez yayınlanacak! TSB'den kasko açıklaması

Ham madde ve lojistik temelli dünya çapında yaşanan aksamalar, Türkiye'de de sıfır araç teminini zorlaştırıyor. Bu durum zaman zaman ikinci el araç fiyatlarının, sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkmasına neden oluyor. TSB, ikinci el araç fiyatlarındaki olağan dışı artışa ilişkin tespitleri neticesinde vatandaşların ve sigorta şirketlerinin mağdur olmaması için hem sıfır hem de ikinci el araçlarla ilgili Kasko Değer Listesi'ni güncelledi.