Araç sahipleri dikkat! Artık ayda 3 kez yayınlanacak! TSB'den kasko açıklaması

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), otomotiv sektöründeki sık değişen koşullar nedeniyle tarafların mağduriyetini en aza indirmek için "Araç Kasko Değer Listesi"ni ayda 3 kez güncelleyecek.
TSB açıklamasına göre, sigorta şirketlerini tek çatı altında toplayarak tüm risklere karşı ortak çalışma imkanı sunan TSB, sektörü ilgilendiren tüm başlıklarında olduğu gibi, kasko değerlerinin belirlenmesinde de kullanıcıları koruyan yaklaşımını sürdürüyor.
Ham madde ve lojistik temelli dünya çapında yaşanan aksamalar, Türkiye'de de sıfır araç teminini zorlaştırıyor. Bu durum zaman zaman ikinci el araç fiyatlarının, sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkmasına neden oluyor. TSB, ikinci el araç fiyatlarındaki olağan dışı artışa ilişkin tespitleri neticesinde vatandaşların ve sigorta şirketlerinin mağdur olmaması için hem sıfır hem de ikinci el araçlarla ilgili Kasko Değer Listesi'ni güncelledi.
AYDA 2 KEZ YAYINLANIYORDU
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, sıfır araç piyasasında araç temininin zorlaşması ve araç fiyatlarında neredeyse haftalık artışlar yaşanması gibi etkenler nedeniyle oluşabilecek zararı en aza indirmek için Kasko Değer Listesi'nin 10 Haziran'dan tarihinden itibaren ayda 3 defa yayınlanmasına karar verildi. Liste, daha önce ayda 2 kez yayınlanıyordu.