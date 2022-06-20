Türk Hava Yolları büyümeyi sürdürüyor! Amerika ve Asya'da yeni hatlar açılacak

İHRACATA 13 MİLYAR DOLAR KATKI

Seattle hattıyla yolcuları İstanbul'a getirmek istediklerini söyleyen Ahmet Bolat, İstanbul'u öne çıkaran çalışmalara ağırlık verdiklerini anlattı. Aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı olan Bolat, "Türkiye'nin 225 milyar dolarlık ihracatının 55 milyar doları hizmet ihracatından geldi. THY olarak bu rakama 8 milyar dolar katkı verdik. 2022 sonunda katkımız 13 milyar dolara çıkıyor. Hedefimiz koordinasyonu artırarak bu yıl hizmet ihracatını 80 milyar dolara, 4 yılda da 110 milyar dolara çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Bu yıl THY olarak 75.5 milyon yolcu taşımayı planladıklarını söyleyen Bolat, "İstanbul'a dönüşte ekranlardan stop-over programımızla ilgili bilgi vereceğiz. Yurtdışındaki ofislerimizde de tanıtım konusunda etkin çalışmalar yapacağız" dedi.

ANADOLU JET'TE KOLLAR SIVANDI

Anadolu Jet'te yaşanan yüksek talep artışına da dikkat çeken Bolat, filoyu yeni nesil uçaklarla güçlendirdiklerini söyledi. Peyderpey imaj değişikliği ve markalaşma çalışmalarına gidecekleri bilgisini veren Bolat, süreçle ilgili şunları anlattı: "Anadolu Jet'in rezervasyon sistemini TK'dan ayırmayı düşünüyoruz. Şu anda düşük maliyetli hatlara ürün veren firmalarla görüşüyoruz. Sistemin hantallaşmaması için Anadolu Jet'in şirketleşmesi daha mantıklı. Bütün stratejilerimizi buna göre kuruyoruz." Bolat, Turkish Cargo'nun şirketleşmesinin söz konusu olabileceğini söyledi.

ALTERNATİF YAKIT ÇALIŞMALARI

Yakıt konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bolat, "Çalışmalar biyoyakıtın çok kolay bir emtia olmadığını gösteriyor. Onun yerine başka neler olabilir onlara bakılıyor. Sistem, saldığınız gaz kadar başka bir şekilde onu dünyadan elde etmeye gidiyor. Hidrojenin de o kadar yakın olduğunu düşünmüyorum. Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz yosundan yakıt elde etme konusundaki çalışmalar devam ediyor. Alternatif yakıtların kullanımının çok yakın olduğunu söyleyemeyiz" diye konuştu.