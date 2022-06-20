Türk Hava Yolları büyümeyi sürdürüyor! Amerika ve Asya'da yeni hatlar açılacak

Türkiye'nin gökyüzündeki bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), dünyada açtığı yeni hatlarla büyümesini sürdürüyor.
SEATTLE UÇUŞ AĞINA EKLENDİ
Şirketin son olarak uçuş ağına dahil ettiği noktalardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en zengin ilk 10 şehri arasında yer alan Seattle oldu.
THY'nin ABD'deki 12'nci destinasyonu olan hatta uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı olarak yapılacak. Hat açılışı dolayısıyla Seattle uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Milletçe herkesin sahiplendiği Türkiye'nin en önemli markası THY'yi inşallah hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Bu yıl çift haneli büyüme hedefimiz vardı, bütçenin üstüne çıkıyoruz. 2023'te de büyümemiz çift haneli olacak" dedi.
ABD VE ASYA'DA YENİ HAT ÇALIŞMALARI
Yakın zamanda Seattle'ın yanı sıra Buhara ve Tivat hatlarını da açtıkları bilgisini veren Bolat, "Amerika'da Detroit, Denver ve Orlando hatlarının yanı sıra Asya'da da yeni hat çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.
Sabah'ın haberine göre THY'nin yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da yüksek bir taleple karşı karşıya olduğunu söyleyen Bolat, yeni uçakların filoya dahil olmasıyla birçok hatta frekansları artıracaklarını kaydetti.
Bolat, şunları söyledi: "24 saatte içinde bulunduğumuz uçağın business class yolcusu doldu. Bu hatta büyük bir talep var. Kısa zamanda günlük uçuşa dönmeyi planlıyoruz. Uçuşları artıramamamızın en önemli nedeni geniş gövde uçağımızın olmaması. Yakın zamanda 6 adet Airbus A350 satın aldık. Geniş gövdeli uçaklarımızı artırmaya devam ediyoruz. Öte yandan A380'le ilgili hiçbir düşüncemiz yok, bedava verseler yine kullanmayız. Aynı şekilde 747-8'i de almam."