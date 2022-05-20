Milli gururumuz Türk Hava Yolları 89'uncu yılını kutluyor! 5 uçaklık filodan dünyanın en çok noktaya uçan havayolu şirketine...

20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı "Devlet Hava Yolları İşletmesi" olarak kurulan şirketin personel sayısı; 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 kişiden oluşuyordu. İlk filoda 2 adet 5 koltuklu King Bird, 2 adet 4 koltuklu Junkers F-13 ve 1 adet 10 koltuklu ATH-9 yer alırken, yeni uçaklarla 1936'da uçak sayısı 8'e, koltuk sayısı 64'e ulaştı. Devlet Hava Yolları İşletmesi, 1938'de Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlandı. Filosundaki uçak sayısını 52'ye, koltuk sayısını ise 845'e ulaşan şirket, 1945'te uçulan şehir sayısını 3'ten 19'a çıkardı.
İLK YURT DIŞI UÇUŞ ROTASI ATİNA
THY'nin ilk yurt dışı seferi Ankara-İstanbul-Atina uçuşuyla 1947'de gerçekleştirildi. Şirket, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire gibi yeni noktalara uçuşlarına devam etti. Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü, 6623 sayılı kanunla değiştirilerek 1953'te bugünkü Türk Hava Yolları ismini aldı. THY, 1964'te Brüksel, Münih ve Tel Aviv, 1965'te Amsterdam, Belgrad ve Tebriz, 1967'de Zürih, Budapeşte ve Cenevre, 1969'da Köln,1971'de Düsseldorf ve Stuttgart, 1972'de Hannover ve Hamburg, 1973'te Kopenhag, Berlin ve Nürnberg hatları açtı.
DÜNYANIN EN ÇOK NOKTASINA UÇAN HAVAYOLU OLDU
Kuruluşunun 89. yılında THY, uçuş ağını 128 ülkeye, 331 şehre ve 336 uçuş noktasına yükseltti. THY, yeni açtığı destinasyonlarla dünyanın en fazla ülkesine ve uluslararası noktaya uçan hava yolu şirketlerinden biri oldu. Şirketin 248'i dar gövde, 104'ü geniş gövde ve 20'si kargo uçağı olmak üzere 372 uçaklı filoya sahip. Her geçen gün uçuş ağını genişleten havayolu şirketi 27 Mayıs'da ABD'de Seattle kentine, 1 Haziran'da Güney Sudan'da Juba'ya, 7 Haziran'da Özbekistan'daki Buhara'ya, 11 Haziran'da ise Karadağ'da Tivat uçuş başlatacak.