Milli gururumuz Türk Hava Yolları 89'uncu yılını kutluyor! 5 uçaklık filodan dünyanın en çok noktaya uçan havayolu şirketine...

"BİR ASRA YAKLAŞAN YOLCULUĞU HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"

Havayolu şirketinin 89'ncu kuruluş yıl dönümü ile ilgili olarak bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olan Ortaklığımızın 89 yıl önce başlayan yolculuğu bugün bizlerle birlikte hiç ara vermeden ve ivmelenerek devam ediyor. 5 uçaklık mütevazı bir filo ve sadece 28 koltuk kapasitesiyle başlayan hikâyemiz, bugün 370'ten fazla uçağa sahip bir filoyla dünyanın her köşesinde sürüyor. Bu hikâyenin asıl kahramanları ise şüphesiz Ortalığımızı ülkemizin gururu yapan, bu 89 yıl boyunca her koşulda ve durumda hizmet etmek için çalışan Türk Hava Yolları ailesi. Tarihimizin de gösterdiği üzere her daim ülkemizin ve milletimizin yanında olan Ortaklığımız, yolcularımıza hizmette gösterdiğimiz kusursuzlukla da sayısız ödüle layık görüldü.