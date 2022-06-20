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    Şimdiye kadar 603 bin başvuru geldi: Öğretmenlere kariyer farkı

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi için 603 bini aşkın başvuru geldi. Eğitimler 18 Temmuz’da başlayacak. Uzman öğretmenler bin 426, başöğretmenler ise 2 bin 853 lira ek ödeme alacak.

    Öğretmenlere kariyer farkı

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi için 603 bin 864 başvuru alındığını belirterek, bunlardan 533 bin 359'unun uzman öğretmenlik, 70 bin 505'inin ise başöğretmenlik alanında yapıldığını söyledi.

    Sınav takvimine göre; 15 Haziran itibarıyla başvuruda bulunanların il değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlarının alınmasına başlandı. İtirazlar, 21 Haziran'a kadar tamamlanacak ve 5 Temmuz'da sonuçlanacak.

    Eğitim programına katılacaklar 7 Temmuz'da ilan edilecek. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-3 Ekim tarihlerinde alınacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta duyurulacak. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

        GELİRE NASIL YANSIYACAK?
        Uzman öğretmenlere en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 60'ı ödenecek: 10.100 (*) X 0,235445 (**) = 2.377,99 TL 2.377,99 x % 60 = 1.426,80 TL

        Başöğretmenlere en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 20 artırılmış hali verilecek: 10.100 (*) X 0,235445 (**) = 2.377,99 TL 2.377,99 x % 120 = 2.853,59 TL

        (*) Yeni ek gösterge dikkate alınmıştır. (**) Ocak 2022 memur maaş katsayısıdır.
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        Haberler Ekonomi Şimdiye kadar 603 bin başvuru geldi: Öğretmenlere kariyer farkı
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