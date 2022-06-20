Aileler için ücretsiz danışmanlık hizmeti (Ekonomi haberleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile kurumunun daha da güçlenmesi için danışmanlık hizmetleri, aile eğitim programları gibi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "(Aile Eğitim Programları) 2013'ten bugüne yaklaşık 2.5 milyon vatandaşımız eğitimlerimizden yararlandı. Ülke çapında devam eden eğitimlerimiz, tüm il müdürlüklerimiz ve sosyal hizmet merkezlerimizde ücretsiz veriliyor" dedi. Aile içi sorunların çözümü için danışmanlık hizmetlerine de devam ettiklerini aktaran Yanık, "Eşler arası ilişki, ebeveyn çocuk ilişkisi, bireysel terapi gibi alanlarda ücretsiz hizmet veriyoruz. 2012'den bugüne 81 bin vatandaşımıza ulaştık" diye konuştu.

TESK'TEN SÜRÜCÜLERE SEYAHAT UYARISI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, okulların kapanmasıyla tatil yolculuğuna çıkacak olanlara uyarılarda bulundu. Tatil için yola çıkacak sürücülerin dikkatli olmasını isteyen Palandöken, "Sürücülerimiz trafikte seyahat ederken takip mesafesini korumalı, trafik ışık ve levhalarına uygun seyahat etmeli" dedi.

KİRACIYA 'TAAHHÜTNAME' ŞARTI

Son günlerde dairesini kiraya vermek isteyenler, tahliye taahhütnamesi imzalatmak istiyor. İstediği koşullarda kiralık daire bulamayanlar bunu kabul etmek zorunda kalabiliyor. Hukukçular, şu uyarıları yapıyor: "Tahliye taahhütnamesi serbest koşullarla yapılmak zorundadır. Kontratla aynı anda imzalanıyorsa orada hür irade yoktur. Bu durumda tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini söyleyemeyiz. Genellikle kontratla eş zamanlı alınıp 1-2 ay sonra doldurulabiliyor. Kiracı aksini ispat edemezse taahhütname şartlarını yerine getirmekle mükelleftir. Bunlara dikkat edilmeli."

YAZ TATİLİNDE VERİLERİ KORUYUN

Okullar kapandı, sınavlar tamamlandı, tatil hazırlıkları hızlandı. Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tatil sırasında cihazların ve kişisel verilerin nasıl güvende tutulacağını sıraladı:

GÜVENLİK güncellemelerini mutlaka yapın.

TÜM çevrimiçi hesaplarınızın parolalarını güncelleyin.

RESTORANLARDA, havaalanlarında, kafelerde veya otellerde halka açık ücretsiz Wi-Fi'lere bağlanmaktan kaçının.

CİHAZINIZDA otomatik Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.

283 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Kripto para piyasasında satış dalgası devam ediyor. Bitcoin önceki gece Kasım 2020'den bu yana ilk kez 18 bin doların altını geriledi. Dün sabah 19 bin doların üzerini görse de Bitcoin, Fed'in 28 yılın en büyük faiz artırımına gittiği haftada yatırımcısına yüzde 33 kaybettirdi. Önceki akşam 891 dolara kadar gerileyen Ethereum da hafta genelinde yüzde 34 değer kaybetti. Kripto paraların toplam değeri 1 hafta önce 1 trilyon 108 milyar dolarken, dün 824.5 milyar dolara geriledi. Yani 1 haftada piyasada 283.5 milyar dolar buharlaştı.