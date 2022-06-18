Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.06.2022 22:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2022 22:02
    ABONE OL

    Ukrayna - Rusya savaşının ardından Çin'den ekonomik yaptırım uyarısı!

    Ukrayna - Rusya savaşının ardından Rusya kanadına uygulanan peş peşe yaptırımların ardından Çin'den ekonomi vurgusu ile bir mesaj geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaşananları hatırlatarak olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

    Çin’den ekonomik yaptırım uyarısı!

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında, "tek taraflı yaptırımlardan ve ekonomik bağları koparma girişimlerden kaçınılması gerektiğini" bildirdi.

    ENERJİ VE GIDA KRİZİ VURGUSU
    Şi, Rusya'da düzenlenen 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumunda (SPIF) yaptığı çevrim içi konuşmada, Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizinin yarattığı olumsuz etkilere karşı çok taraflı ekonomik iş birliğinin sürdürülmesi gereğini vurguladı.

    Bir yanda bazı ülkeleri izole ederken diğer yanda küresel ekonomiyi canlandırabileceğini ileri süren stratejilerden şüphe duyulması gerektiğine dikkati çeken Şi, "Kalkınma politikaları arasındaki bağlantıların, uluslararası kural ve standartların güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Tek taraflı yaptırım, azami baskı politikası, ekonomik bağların koparılması ve tedarikin askıya alınması girişimlerinden kaçınmalıyız." dedi.

    TİCARETİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKMALI
    Dünyanın ekonomik iş birliğinin kesilmesinden, ülkelerin siyasal tutumları uğruna karşıt doğrultuda hareket etmesinden fayda sağlayamayacağının altını çizen Şi, "Giderek şiddetlenen enerji ve gıda krizine çözüm bulmak için ticaretin önündeki engelleri kaldırmalı, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

        Şi, çok kutupluluk eğilimine giren dünyada hiçbir ülkenin diğerleri üzerinde mutlak etki kurmayacağını vurgulayarak "Ülkeler, boyutları ne olursa olsun, jeopolitik rekabetin satranç taşları değildir." diye konuştu.

        RUSYA İLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
        Şi'nin ülkelerin adını anmadan, Ukrayna Savaşı'nın ardından Batı tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştirmesi dikkati çekti.

        Foruma ev sahipliği yapan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 15 Haziran'da yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin gelişim ivmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şi Cinping, "Çin'in, egemenliğe ve güvenliğe ilişkin temel çıkarları konusunda Rusya ile çalışmayı sürdüreceği" mesajını vermişti.

        Şi'nin foruma katılımı, Pekin ile Moskova arasındaki stratejik ortaklığın Ukrayna krizine rağmen devam ettiğini vurgulaması bakımından sembolik anlam taşıyor.

        Çin, Ukrayna krizinin başlangıcından bu yana, sorunun barışçıl yollardan çözülmesi çağrısı yapsa da Rusya'nın eylemlerini "işgal" ve "saldırı" sözcükleriyle tanımlamaktan ve "kınama" anlamına gelecek ifadeleri kullanmaktan kaçınıyor.

        Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan enerji ihtiyacındaki Çin, Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Avrupa'ya enerji ihracatının kesilmesi durumunda Rus petrol ve doğal gazının yönelebileceği önemli bir pazar konumunda bulunuyor.

            ÇİN İLE RUSYA ARASINDA İTHALAT CİDDİ BOYUTTA
            Rus enerji şirketi Gazprom, mayıs başında yaptığı açıklamada, Çin'e doğal gaz ihracatının yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığını bildirmişti. Öte yandan, Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, mayısta Çin'in Rusya'dan ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,6 artmıştı.

            İki ülke arasında 2021'in sonunda 146,9 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin yaklaşık üçte ikisini Çin'in Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatı oluşturuyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa için güçlü işbirliği
            Haberler Ekonomi Ukrayna - Rusya savaşının ardından Çin'den ekonomik yaptırım uyarısı!
                SON DAKİKA