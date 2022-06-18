Ukrayna - Rusya savaşının ardından Çin'den ekonomik yaptırım uyarısı!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında, "tek taraflı yaptırımlardan ve ekonomik bağları koparma girişimlerden kaçınılması gerektiğini" bildirdi.
ENERJİ VE GIDA KRİZİ VURGUSU
Şi, Rusya'da düzenlenen 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumunda (SPIF) yaptığı çevrim içi konuşmada, Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizinin yarattığı olumsuz etkilere karşı çok taraflı ekonomik iş birliğinin sürdürülmesi gereğini vurguladı.
Bir yanda bazı ülkeleri izole ederken diğer yanda küresel ekonomiyi canlandırabileceğini ileri süren stratejilerden şüphe duyulması gerektiğine dikkati çeken Şi, "Kalkınma politikaları arasındaki bağlantıların, uluslararası kural ve standartların güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Tek taraflı yaptırım, azami baskı politikası, ekonomik bağların koparılması ve tedarikin askıya alınması girişimlerinden kaçınmalıyız." dedi.
TİCARETİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKMALI
Dünyanın ekonomik iş birliğinin kesilmesinden, ülkelerin siyasal tutumları uğruna karşıt doğrultuda hareket etmesinden fayda sağlayamayacağının altını çizen Şi, "Giderek şiddetlenen enerji ve gıda krizine çözüm bulmak için ticaretin önündeki engelleri kaldırmalı, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.