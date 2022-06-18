Ukrayna - Rusya savaşının ardından Çin'den ekonomik yaptırım uyarısı!

RUSYA İLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Şi'nin ülkelerin adını anmadan, Ukrayna Savaşı'nın ardından Batı tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştirmesi dikkati çekti.

Foruma ev sahipliği yapan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 15 Haziran'da yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin gelişim ivmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şi Cinping, "Çin'in, egemenliğe ve güvenliğe ilişkin temel çıkarları konusunda Rusya ile çalışmayı sürdüreceği" mesajını vermişti.

Şi'nin foruma katılımı, Pekin ile Moskova arasındaki stratejik ortaklığın Ukrayna krizine rağmen devam ettiğini vurgulaması bakımından sembolik anlam taşıyor.