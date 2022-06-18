En baba güvence! İzin, süt parası, erken emeklilik gibi avantajlar erkekleri de kapsıyor





Kadınlardaki doğum gibi erkeklerin de askerlik dolayısıyla iş hayatından ayrıldıkları zaman dilimleri emeklilik hesabında kullanılıyor. Askere sigorta olmadan önce gidenler borçlanma ile emekli olacakları yaşı 2 yıla kadar geri çekebiliyor. Yani askerlik yapılan süreler borçlanılıyor. İşe başlangıç tarihi bu süre kadar geri gidiyor ve hesap buna göre yapılıyor. Sigortadan sonra yapılan askerlik ise borçlanıldığında eksik primi tamamlamaya yarıyor.

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