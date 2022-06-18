Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    En baba güvence! İzin, süt parası, erken emeklilik gibi avantajlar erkekleri de kapsıyor

    Çalışma hayatında anneler gibi babaların da bazı hakları bulunuyor. İzin, süt parası, erken emeklilik gibi avantajlar belli şartlarda erkeklere de sunuluyor.

    En baba güvence

    İşçi erkeklere; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde 5 gün ücretli izin veriliyor.



    Memur babaya eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine 10 gün babalık izni; kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 7 gün izin veriliyor.



    Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni veriliyor.



        Özel sektör çalışanları için çıkarılan yönetmeliğe göre doğumda veya doğum sırasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılmayan süreler babaya kullandırılıyor.



        3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin kullandırılıyor. Ayrıca bu iznin bitiminden sonra istekleri halinde 24 aya kadar ücretsiz izin de veriliyor.



        3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün, sonraki çocuklarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresi 45 saatin yarısı kadar, 22.5 saat ücretsiz izin veriliyor.



            ERKEN EMEKLİLİK İMKANI VAR
            Doğum sonrası verilen süt parası anne çalışmıyor ise babaya (sigortalı çalışıyor ya da kendi namına iş yapıyorsa) veriliyor.



            Kadınlardaki doğum gibi erkeklerin de askerlik dolayısıyla iş hayatından ayrıldıkları zaman dilimleri emeklilik hesabında kullanılıyor. Askere sigorta olmadan önce gidenler borçlanma ile emekli olacakları yaşı 2 yıla kadar geri çekebiliyor. Yani askerlik yapılan süreler borçlanılıyor. İşe başlangıç tarihi bu süre kadar geri gidiyor ve hesap buna göre yapılıyor. Sigortadan sonra yapılan askerlik ise borçlanıldığında eksik primi tamamlamaya yarıyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa için güçlü işbirliği
            Haberler Ekonomi En baba güvence! İzin, süt parası, erken emeklilik gibi avantajlar erkekleri de kapsıyor
                SON DAKİKA