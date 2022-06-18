Babalar Günü'nde hediye arayanlara anket yardımı! Babalar en çok teknoloji ürünlere ilgi duyuyor

Alışveriş sitesi Avantajix.com, bir anket çalışması yaparak, bine yakın evli erkek üyesine, "Babalar Günü'nde size ne alınmasını istersiniz/istemezsiniz?" sorularını yöneltti. Buna göre; erkeklerin yüzde 35'i hediye olarak cep telefonu, akıllı saat/bileklik, kulaklık, tablet, bilgisayar gibi teknolojik ürünler, yüzde 25'i de parfüm, kozmetik ürün ve aksesuar beklentisi içinde. Kitap, gömlek, tişört, küçük tamiratlarda kullanılacak aletleri hediye olarak bekleyenler ise yüzde 20'yi buldu. Her 10 erkekten 2'i ise "Hatırlaması yeter, hediye istemem" dedi. Avantajix. com'un Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, alışverişlerde ortalama sepet tutarının 350 lir,
SEÇENEK ÇOK
Damat Tween, babasına hediye arayanlara pek çok alternatif sunuyor. Markanın 2022 İlkbahar/ Yaz Koleksiyonu'nda hafiflik hissi yaşatan keten gömlekler, keyifli hafta sonları için örme gömlek- jogger pantolon ikilisi, gömlek hafifliğinde hopsack kumaşlardan ceketler, tekno kumaşlı kırışmaz takım elbiseler, örme sneakerlar bulunuyor. Bu hediye seçeneklerini tercih edenlere Damat-Tween'den indirim imkanı da var. Damat Tween mağazalarında 19 Haziran tarihine kadar 2022 İlkbahar/Yaz sezonu ürünlerinde geçerli olmak üzere, mevcut satış fiyatları üzerinden 6 bin lira ve üzeri alışverişlerde bin 200 lira indirim uygulanacak.
TEKNOLOJİDE İNDİRİM RÜZGARI
Türk Telekom, Babalar Günü'ne özel bir kampanya başlattı. Türk Telekom'da 12 ay kalma sözü veren müşteriler, kampanya ile Apple, Samsung ve Oppo marka akıllı telefonları ve yeni nesil aksesuarları indirimle satın alma imkanından yararlanıyor. Apple ve Samsung marka akıllı telefonlar 3 bin liraya varan indirimle, Samsung ve Oppo marka akıllı telefonlar 2 taksiti Türk Telekom'dan olmak üzere, 12 taksitle satın alınabiliyor.
213 ÜRÜN KAPSAMDA
Turkcell Pasaj da Babalar Günü'ne özel indirim imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında, bilgisayartabletten kişisel bakım ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden hobi ürünlerine kadar 9 farklı kategoride 213 üründe indirim yapıldı. Pasaj'ın yanı sıra Turkcell mağazalarında da müşterileri sürprizler bekliyor. Turkcell Pasaj'da müşterilere özel ücretsiz kargo, peşin fiyatta indirim ve tarifeye ek ödeme seçenekleri sunuluyor.
HEM BABALARA HEM ÇOCUKLARA KAMPANYA
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Babalar Günü ile karne heyecanı yaşayan çocuklar için gerçekleştirdiği özel kampanyalar ile farklı hediye seçenekleri sunuyor. 17-20 Haziran tarihlerinde geçerli kampanya kapsamında akıllı telefonlarda, akıllı saat ve bilekliklerde özel fırsatlar sunulurken, seçili marka akıllı telefonların yanında erkek bakım kitleri hediye ediliyor. Aynı zamanda tablet, notebook, TV'ler ve aksesuarlarda da özel fırsatlar var.
ONLİNE EĞİTİM
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen 'Yarını Kodlayanlar' projesinde çocukların yanı sıra ailelere yönelik eğitimlere de devam ediliyor. Geçen yıl başlatılan aile buluşmaları kapsamında bu yıl ilk kez Babalar Günü'ne özel olarak 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Ebeveyn Eğitimi düzenlenecek. Yarın saat 14.00- 17.00 arası gerçekleşecek online eğitim sadece erkek katılımcılara açık olacak.