Babalar Günü'nde hediye arayanlara anket yardımı! Babalar en çok teknoloji ürünlere ilgi duyuyor





TEKNOLOJİDE İNDİRİM RÜZGARI

Türk Telekom, Babalar Günü'ne özel bir kampanya başlattı. Türk Telekom'da 12 ay kalma sözü veren müşteriler, kampanya ile Apple, Samsung ve Oppo marka akıllı telefonları ve yeni nesil aksesuarları indirimle satın alma imkanından yararlanıyor. Apple ve Samsung marka akıllı telefonlar 3 bin liraya varan indirimle, Samsung ve Oppo marka akıllı telefonlar 2 taksiti Türk Telekom'dan olmak üzere, 12 taksitle satın alınabiliyor.



213 ÜRÜN KAPSAMDA

Turkcell Pasaj da Babalar Günü'ne özel indirim imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında, bilgisayartabletten kişisel bakım ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden hobi ürünlerine kadar 9 farklı kategoride 213 üründe indirim yapıldı. Pasaj'ın yanı sıra Turkcell mağazalarında da müşterileri sürprizler bekliyor. Turkcell Pasaj'da müşterilere özel ücretsiz kargo, peşin fiyatta indirim ve tarifeye ek ödeme seçenekleri sunuluyor.



HEM BABALARA HEM ÇOCUKLARA KAMPANYA

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Babalar Günü ile karne heyecanı yaşayan çocuklar için gerçekleştirdiği özel kampanyalar ile farklı hediye seçenekleri sunuyor. 17-20 Haziran tarihlerinde geçerli kampanya kapsamında akıllı telefonlarda, akıllı saat ve bilekliklerde özel fırsatlar sunulurken, seçili marka akıllı telefonların yanında erkek bakım kitleri hediye ediliyor. Aynı zamanda tablet, notebook, TV'ler ve aksesuarlarda da özel fırsatlar var.



ONLİNE EĞİTİM

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen 'Yarını Kodlayanlar' projesinde çocukların yanı sıra ailelere yönelik eğitimlere de devam ediliyor. Geçen yıl başlatılan aile buluşmaları kapsamında bu yıl ilk kez Babalar Günü'ne özel olarak 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Ebeveyn Eğitimi düzenlenecek. Yarın saat 14.00- 17.00 arası gerçekleşecek online eğitim sadece erkek katılımcılara açık olacak.

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