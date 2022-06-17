Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Denizli’de açıklamalarda bulundu

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Biz Türk bankacılık sektörü olarak reel sektörü destekleyebilecek kabiliyette, güçte ve iradedeyiz" dedi. Banka genel müdürleri ve iş insanlarının buluştuğu 'Denizli İş Dünyası ve Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı'nda konuşan Alpaslan Çakar, şunları söyledi: "Türkiye'de krediye erişimde herhangi bir problem bulunmuyor. Kredilerin doğru mecralarda kullandırılması konusunda çaba harcıyoruz. Kredi kullanımında en fazla payı yüzde 28 ile imalat sanayisi almış. Sonra ticaret yüzde 16, inşaat yüzde 10, enerji yüzde 9 pazar payına sahip. Son 1 yıl içerisinde imalat sanayisinin 2 puan kazandığını görüyoruz. Daha önce yüzde 26 idi. Kredilerin tahsilinde de bir problem yok. 2021'de yüzde 4.2 olan tahsili gecikmiş alacak oranı Mayıs 2022 itibarıyla yüzde 2.7'ye düşmüş durumda. Bakın küresel bir kriz var. Yanı başımızda bir savaş var. Ancak tahsili gecikmiş alacak oranı yani kredilerin tahsil kabiliyeti hakikatten çok iyi."
ELEKTRİKLİ ARAÇ ALTYAPISINA 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik altyapısının yenilenmesi için 2021-2025 yıllarında 124 milyar TL'lik yatırım öngörüldüğünü belirterek, "Halihazırda 16 milyar TL'si şebeke, 4 milyar TL'si diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar TL'lik bir yatırım hayata geçirildi" diye konuştu. Önümüzdeki yılların en önemli konularından birinin elektrikli otomobiller olacağını söyleyen Dönmez, "2030'a kadar elektrikli araç soket ve şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için de 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı olacak" dedi.
KART SAYISI 5 MİLYONU AŞTI
20 yıl önce Bonus ile iş birliği gerçekleştiren DenizBank, bireysel ve ticari müşterilerine sağladığı bu özelliği taşıyan kredi kart adedinde 5 milyonu aştı. DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, "Geleceğin teknolojilerine odaklı, sorumlu bankacılık vizyonuyla üretmeye ve üretenlere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
OTOPARKLARDA YENİ DÖNEM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Otoparklarda mesafe kuralı yönetmelikle değişti. Teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafedeki bin metre kuralı, izdüşümü olarak bin 500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2 bin metreye çıkarıldı.