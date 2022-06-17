Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Denizli’de açıklamalarda bulundu





ELEKTRİKLİ ARAÇ ALTYAPISINA 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik altyapısının yenilenmesi için 2021-2025 yıllarında 124 milyar TL'lik yatırım öngörüldüğünü belirterek, "Halihazırda 16 milyar TL'si şebeke, 4 milyar TL'si diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar TL'lik bir yatırım hayata geçirildi" diye konuştu. Önümüzdeki yılların en önemli konularından birinin elektrikli otomobiller olacağını söyleyen Dönmez, "2030'a kadar elektrikli araç soket ve şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için de 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı olacak" dedi.



KART SAYISI 5 MİLYONU AŞTI

20 yıl önce Bonus ile iş birliği gerçekleştiren DenizBank, bireysel ve ticari müşterilerine sağladığı bu özelliği taşıyan kredi kart adedinde 5 milyonu aştı. DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, "Geleceğin teknolojilerine odaklı, sorumlu bankacılık vizyonuyla üretmeye ve üretenlere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



OTOPARKLARDA YENİ DÖNEM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Otoparklarda mesafe kuralı yönetmelikle değişti. Teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafedeki bin metre kuralı, izdüşümü olarak bin 500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2 bin metreye çıkarıldı.

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