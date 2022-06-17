Sağlık çalışanlarının geliri yükseliyor! Mali haklar iyileştirilirken 10 bin liranın altındaki sağlık sigortası borçları silinecek

Sağlık çalışanlarının ve emeklilerinin haklarında iyileştirme yapılırken, vatandaşlara da önemli imkan geliyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelere göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'si, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde defaten veya taksitle ödenirse geri kalan kısmı ferileriyle (asıl alacağa olan eklentiler) birlikte silinecek. Bu maddedeki tutarlar 5 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi. Buna göre, söz konusu alacak tutarı 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek, bakiye kısım tahsil edilecek.
EK ÖDEMELER ARTIYOR
Yeni düzenleme ile makam tazminatı almayan uzman tabip, diş tabiplerinin ilave ödeme göstergesi 17 binden 26 bine, uzman olmayanların da 13 binden 20 bine yükseltiliyor. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.
EMEKLİ DOKTORLARA İLAVE ÖDEME
● Uzmanlara 26 bin maaş göstergesi 26.000 x 0,235445 = 6.121 TL
● Uzman olmayanlara 20 bin maaş göstergesi 20.000 x 0,235445 = 4.708