Sağlık çalışanlarının geliri yükseliyor! Mali haklar iyileştirilirken 10 bin liranın altındaki sağlık sigortası borçları silinecek

Sağlık çalışanlarının ve emeklilerinin haklarında iyileştirme yapılırken, vatandaşlara da önemli imkan geliyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelere göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'si, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde defaten veya taksitle ödenirse geri kalan kısmı ferileriyle (asıl alacağa olan eklentiler) birlikte silinecek. Bu maddedeki tutarlar 5 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi. Buna göre, söz konusu alacak tutarı 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek, bakiye kısım tahsil edilecek.