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    • Ekonomi
    • 17.06.2022 15:31
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    • 17.06.2022 15:31
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    Bakan Nebati'den tantanacı ekonomistlere sert tepki: Türkiye ekonomisinin başarısını gölgede bırakmaya çalışıyorlar

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adana İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tantanacı ekonomist ve muhaliflere sert çıkan Bakan Nebati, "Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar." dedi. Nebati, "İhracat her ay yeni rekor kırıyor. 2023 yılında 300 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Nebati’den tantanacı ekonomistlere sert tepki

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adana İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.


    Bakan Nebati'den önemli açıklamalar:

    İhracat her ay yeni rekor kırıyor. 2023 yılında 300 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.

    Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 1'i aştı.

    Vatandaşı desteklemeyi sürdürüyoruz. Enflasyonist baskıları azaltıcı tedbirler aldık.

    Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye, serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir.

    Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor, hayat pahalılığına sebep oluyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin belirleyici olması fiyatlardaki bu bozulmanın geçici nitelikte olduğuna işaret ediyor.

    Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz.

    Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar.

    Dışsal faktörlerden ve beklentilerdeki kötüleşmeden kaynaklanan fiyat artışlarının, vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami gayret gösteriyor ve gerekli adımları hız kesmeden atmaya devam ediyoruz.

    Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan, makroekonomik ve finansal istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik ilave tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecimizi destekliyoruz.

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    Haberler Ekonomi Bakan Nebati'den tantanacı ekonomistlere sert tepki: Türkiye ekonomisinin başarısını gölgede bırakmaya çalışıyorlar
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