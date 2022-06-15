GES için başvuru zamanı! Gelire endeksi devlet iç borçlanma senedi (GES) için talep toplama bugün başlıyor





BAGAJSIZ YOLCU DAHA UCUZA UÇACAK

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 129 ülkede 340 noktaya uçuş yaptıklarını, iç hatlarda peş peşe Tokat ve Rize havalimanlarının açıldığını belirterek, "2021'de yine rakiplerimiz zarar ederken, biz belki son 20 yılın en fazla kârını elde eden havayolu olduk. Havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bu dönemde biz koşuyoruz" dedi. Bagajlı-bagajsız yolcu fiyatlandırmasını gündeme aldıklarını anlatan Ekşi, şöyle konuştu: "Bu tüm büyük havayolları arasında uygulanan bir yöntem. Diyelim ki bugün uçuyorsunuz, bagajınız yok. Benim bagajım var. Siz de aynı para ödüyorsunuz, ben de. Ama benim için uçak daha fazla yakıt yakıyor. Dolayısıyla siz daha ucuza uçma hakkına sahipsiniz. Tavsiye ettiğimiz şey bu."

Fatih ULAŞ



İSTANBUL HAVALİMANI'NA ULUSLARARASI 2 ÖDÜL

İstanbul Havalimanı, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği'nin (APEX) 'Olağanüstü Başarı' ve EMEA Finance'ın 'EMEA Bölgesi'ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi' ödüllerine layık görüldü. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, İGA İstanbul Havalimanı'nın, son dönemde aldığı global ödüllerle hem Türkiye'nin hem Türk havacılık sektörünün göğsünü kabartmaya devam ettiği belirtildi.



FİTCH, TÜRKİYE TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Fitch Ratings, Türkiye için yıl sonu büyüme tahminini yükseltti. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.5 büyümesinin tahmin edildiğini kaydetti. Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2.9 büyümesinin beklendiği belirtildi.

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