GES için başvuru zamanı! Gelire endeksi devlet iç borçlanma senedi (GES) için talep toplama bugün başlıyor

Yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla ihraç edilecek gelire endeksi devlet iç borçlanma senedi (GES) için talep toplama bugün başlıyor. Senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek. 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek. Bununla birlikte, GES'lere konu kamu iktisadi teşebbüslerinden (KİT) bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacak. Asgari talep tutarı bin lira olarak belirlenen senetler, 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek. Talep toplama Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. GES'lerin getirisi Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.
DÜNYA TÜRKİYE'NİN 'DECACORN'LARINI KONUŞUYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm dünyanın Türkiye'den çıkan iki decacorn'u konuştuğunu söyledi. Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde konuşan Varank, "Türkiye'nin 2023'e kadar en az 10 unicorna sahip olacağını söylemiştik. Geldiğimiz noktada 6 unicorn çıkardık, hatta ikisi decacorn seviyesine, yani 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı" dedi. Varank, geçen yıl Türkiye'den 300'den fazla girişimin 1.5 milyar doların üzerinde yatırım alıp rekor kırdığını belirterek, "Bu yılın ilk çeyreğinde, 1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'da en yüksek lige yükseldik" diye konuştu.
BAGAJSIZ YOLCU DAHA UCUZA UÇACAK
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 129 ülkede 340 noktaya uçuş yaptıklarını, iç hatlarda peş peşe Tokat ve Rize havalimanlarının açıldığını belirterek, "2021'de yine rakiplerimiz zarar ederken, biz belki son 20 yılın en fazla kârını elde eden havayolu olduk. Havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bu dönemde biz koşuyoruz" dedi. Bagajlı-bagajsız yolcu fiyatlandırmasını gündeme aldıklarını anlatan Ekşi, şöyle konuştu: "Bu tüm büyük havayolları arasında uygulanan bir yöntem. Diyelim ki bugün uçuyorsunuz, bagajınız yok. Benim bagajım var. Siz de aynı para ödüyorsunuz, ben de. Ama benim için uçak daha fazla yakıt yakıyor. Dolayısıyla siz daha ucuza uçma hakkına sahipsiniz. Tavsiye ettiğimiz şey bu."
Fatih ULAŞ
İSTANBUL HAVALİMANI'NA ULUSLARARASI 2 ÖDÜL
İstanbul Havalimanı, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği'nin (APEX) 'Olağanüstü Başarı' ve EMEA Finance'ın 'EMEA Bölgesi'ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi' ödüllerine layık görüldü. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, İGA İstanbul Havalimanı'nın, son dönemde aldığı global ödüllerle hem Türkiye'nin hem Türk havacılık sektörünün göğsünü kabartmaya devam ettiği belirtildi.
FİTCH, TÜRKİYE TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Fitch Ratings, Türkiye için yıl sonu büyüme tahminini yükseltti. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.5 büyümesinin tahmin edildiğini kaydetti. Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2.9 büyümesinin beklendiği belirtildi.