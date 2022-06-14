Temmuz'da asgari ücrete bir zam sinyali daha! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı

BAŞKAN ERDOĞAN: DÜZENLEMELERLE MİLLETİMİZİ RAHATLATACAĞIZ

Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklama ile ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Esasen Rusya-Ukrayna savaşının özellikle enerji fiyatlarında ortaya çıkardığı ağır fatura olmasaydı programımızın meyvelerini içinde bulunduğumuz aydan itibaren toplamayı planlıyorduk. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına sebebiyet vermiştir.

Ama hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak yoktur, olmayacaktır. Herkesin hesabını, kitabını, planını, başka birtakım beklentilere değil, buna göre yaparak hareket etmesini özellikle tavsiye ediyorum. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini inşallah bu defa da kursaklarında bırakacağız."

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücret kaç para olacak? Enflasyon farkı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, formülü A Haber canlı yayınında anlattı.