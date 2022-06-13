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    Gençlere staj ve iş fırsatı! Öğrencilere staj boyunca 1276-2126 TL ödeme

    Mesleki eğitim öğrencilerine TOBB üyesi firmalarda staj ve iş yolunu açacak program başladı. Öğrencilere staj boyunca aylık bin 276- 2 bin 126 lira ücret ödenecek. İşte sizler için derlediğimiz 13 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Gençlere staj ve iş fırsatı

    Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan 'Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü' kapsamında, şirketlerin stajyer ve istihdam talebi için başvuru süreci başladı. Bakan Mahmut Özer, TOBB bünyesindeki şirketleri, meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve mezunları almaya davet etti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Programa üye olan işletmeler bünyesindeki eğitici niteliğe sahip, alanında uzman kişilerle okulları eşleştireceğiz" dedi. Şirketlerin mesleki eğitimden stajyer talep etmek için online başvuru yapması gerekiyor. Daha sonra talepte bulunan firmalarla öğrencilerin eşleştirmesi yapılacak. İşletmedeki çalışan sayısına bakılmaksızın staja giden öğrencilere aylık bin 276, Mesleki Eğitim Merkezi 12. sınıfına devam eden öğrencilere aylık 2 bin 126 lira ücret ödenecek. Ücretler devlet tarafından karşılanacak. İşverenler için ilave yükümlülük olmayacak.



    YATIRIMCIYA GETİRİ GARANTİSİ
    Türk Lirası'na güvenenlere yeni kazanç fırsatı yaratacak olan Gelire Endeksli Senet ihracına ilişkin talep toplama işlemi çarşamba günü başlıyor. Bu senetlere uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacak. Kur korumalı mevduat hesabı ya da farklı ürünlere yatırım yapanlar da bu senetleri satın alabilecek. Sisteme tüm bireysel yatırımcılar dahil olacak. Vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak ürünü kolaylıkla alabilecek. Vadesi 6 ay olarak belirlenen senedin getiri oranı, Hazine tarafından belirlenen hasılat payı gerçekleşmeleri kapsamında hesaplanacak endeks değeriyle çarpılarak ortaya çıkacak. Bu değer asgari 95, azami 110 seviyesinde olabilecek. Yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi verilirken, hasılat payları gerçekleşmelerinin hedefin üzerinde olması durumunda yatırımcı daha yüksek bir getiri elde edebilecek. (Hazal ATEŞ)



    YIL ÇALIŞANA 10 AY ÖDEME
    COVİD-19 salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyle hacmi 131 milyar liradan 90 milyar liranın altına kadar gerileyen İşsizlik Sigortası Fonu, 103 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Fon'dan işsizlik maaşı için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi gerekiyor. 10 aya kadar maaş imkanı bulunuyor.



        TÜRKİYE'YE 3 YILDA 800 MİLYON EURO
        Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Tanguy Denieul, Türkiye'nin yeşil mutabakat alanındaki projelerini yakından takip ettiklerini belirtti. Denieul, "AFD Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzaladı. 3 yıllık süre zarfında projeler için 800 milyon euro finansman sağlayacağız. Stratejimizin ve politikamızın kalbinde rüzgar ve enerji var" diye konuştu.



        SİTE SAHTE VURGUN GERÇEK
        Lüks otel ya da acentelerin internet sitelerini kopyalayarak yapılan 'rezervasyon' dolandırıcılığının 9 aylık faturasının 2 milyon doları bulduğu belirtildi. Kızılağaç Turizm Yatırımcıları ve İşletmeciler Derneği üyeleri, internetten 'sahte tatil siteleri' aracılığıyla yapılan rezervasyon dolandırıcılığına karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi. Dernek Başkanı Osman Ergün, sektöre yönelik siber saldırıların arttığını belirtirken, siber güvenlik uzmanı Serhat Aydemir de "Sahte internet sitesinden yapılan rezervasyon dolandırıcılığının 9 aylık süreçte turizm sektöründe ölçülebilen zararı 2 milyon dolar. Tespit edilemeyen, ölçülemeyenler de var" dedi. Aydemir, tüketicilere 'Telefonla hiçbir bilgiyi vermeyin' uyarısı da yaptı.



        7 AY ŞARJ YOK
        Hollanda merkezli Lightyear, güneş enerjisi desteği ile çalışacak elektrikli otomobilini görücüye çıkardı. 625 km'lik menzil sunan araç, bu menzilin 70 km'sini üzerindeki güneş enerji panelleri sayesinde dolum yaptığı bataryasından alıyor. Yani standart bir şehir içi kullanım senaryosunda aracınızı hiçbir istasyona götürüp şarj etmenize gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. Hatta Lightyear, otomobilin, yaz aylarında Amsterdam'da 2 ay, Portekiz'de 7 aya kadar şarjsız sürüşe izin verdiğini iddia ediyor.

        GÜNEŞTE 12 YEKA BELİRLENDİ
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9 ildeki 12 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Aksaray, Antalya, Burdur, Diyarbakır, Mersin, Muş, Nevşehir, Osmaniye ve Siirt'te güneş enerjisine dayalı 12 YEKA belirlendi. Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve kroki bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

        HAFTA SONU TATİLİ UZADI
        Nestle Türkiye'de yeni bir haftalık çalışma düzenine geçildi. Şirket yeni çalışma düzenini; "Esnek Cuma ile yaz boyu cuma öğleden sonraları tamamen senin" sloganıyla duyurdu. Yapılan açıklamada, Haziran ayı itibarıyla yaz dönemi boyunca her cuma 14.00'e kadar çalışılacağı paylaşılarak, "Hafta sonu tatilini 14.00'te başlatıyoruz" denildi.

        1 ARAÇ-3 RAPOR
        Bursa'da satışa çıkardığı aracı için 'Tamamı boyalı' ekspertiz raporu alan Ufuk Bengi, aksini ispatlamak için başka firmalara gitti. Binlerce lira zarara uğradığını belirten Bengi, "Aracımın sadece kaputunda boya vardı. 3 farklı ekspertiz firmasına götürdüm. Benim vaat ettiğim şekilde boya çıktı" dedi. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ise "Aynı gün içinde 3 farklı ekspertize götürülen bir otomobile, 3 farklı ekspertiz raporu çıkarabiliyor. Düzenleme yapılmalı" diye konuştu.

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        Haberler Ekonomi Gençlere staj ve iş fırsatı! Öğrencilere staj boyunca 1276-2126 TL ödeme
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