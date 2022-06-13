Gençlere staj ve iş fırsatı! Öğrencilere staj boyunca 1276-2126 TL ödeme

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan 'Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü' kapsamında, şirketlerin stajyer ve istihdam talebi için başvuru süreci başladı. Bakan Mahmut Özer, TOBB bünyesindeki şirketleri, meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve mezunları almaya davet etti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Programa üye olan işletmeler bünyesindeki eğitici niteliğe sahip, alanında uzman kişilerle okulları eşleştireceğiz" dedi. Şirketlerin mesleki eğitimden stajyer talep etmek için online başvuru yapması gerekiyor. Daha sonra talepte bulunan firmalarla öğrencilerin eşleştirmesi yapılacak. İşletmedeki çalışan sayısına bakılmaksızın staja giden öğrencilere aylık bin 276, Mesleki Eğitim Merkezi 12. sınıfına devam eden öğrencilere aylık 2 bin 126 lira ücret ödenecek. Ücretler devlet tarafından karşılanacak. İşverenler için ilave yükümlülük olmayacak.
YATIRIMCIYA GETİRİ GARANTİSİ
Türk Lirası'na güvenenlere yeni kazanç fırsatı yaratacak olan Gelire Endeksli Senet ihracına ilişkin talep toplama işlemi çarşamba günü başlıyor. Bu senetlere uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacak. Kur korumalı mevduat hesabı ya da farklı ürünlere yatırım yapanlar da bu senetleri satın alabilecek. Sisteme tüm bireysel yatırımcılar dahil olacak. Vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak ürünü kolaylıkla alabilecek. Vadesi 6 ay olarak belirlenen senedin getiri oranı, Hazine tarafından belirlenen hasılat payı gerçekleşmeleri kapsamında hesaplanacak endeks değeriyle çarpılarak ortaya çıkacak. Bu değer asgari 95, azami 110 seviyesinde olabilecek. Yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi verilirken, hasılat payları gerçekleşmelerinin hedefin üzerinde olması durumunda yatırımcı daha yüksek bir getiri elde edebilecek. (Hazal ATEŞ)
YIL ÇALIŞANA 10 AY ÖDEME
COVİD-19 salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyle hacmi 131 milyar liradan 90 milyar liranın altına kadar gerileyen İşsizlik Sigortası Fonu, 103 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Fon'dan işsizlik maaşı için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi gerekiyor. 10 aya kadar maaş imkanı bulunuyor.