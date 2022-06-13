Gençlere staj ve iş fırsatı! Öğrencilere staj boyunca 1276-2126 TL ödeme





7 AY ŞARJ YOK

Hollanda merkezli Lightyear, güneş enerjisi desteği ile çalışacak elektrikli otomobilini görücüye çıkardı. 625 km'lik menzil sunan araç, bu menzilin 70 km'sini üzerindeki güneş enerji panelleri sayesinde dolum yaptığı bataryasından alıyor. Yani standart bir şehir içi kullanım senaryosunda aracınızı hiçbir istasyona götürüp şarj etmenize gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. Hatta Lightyear, otomobilin, yaz aylarında Amsterdam'da 2 ay, Portekiz'de 7 aya kadar şarjsız sürüşe izin verdiğini iddia ediyor.



GÜNEŞTE 12 YEKA BELİRLENDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9 ildeki 12 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Aksaray, Antalya, Burdur, Diyarbakır, Mersin, Muş, Nevşehir, Osmaniye ve Siirt'te güneş enerjisine dayalı 12 YEKA belirlendi. Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve kroki bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.



HAFTA SONU TATİLİ UZADI

Nestle Türkiye'de yeni bir haftalık çalışma düzenine geçildi. Şirket yeni çalışma düzenini; "Esnek Cuma ile yaz boyu cuma öğleden sonraları tamamen senin" sloganıyla duyurdu. Yapılan açıklamada, Haziran ayı itibarıyla yaz dönemi boyunca her cuma 14.00'e kadar çalışılacağı paylaşılarak, "Hafta sonu tatilini 14.00'te başlatıyoruz" denildi.



1 ARAÇ-3 RAPOR

Bursa'da satışa çıkardığı aracı için 'Tamamı boyalı' ekspertiz raporu alan Ufuk Bengi, aksini ispatlamak için başka firmalara gitti. Binlerce lira zarara uğradığını belirten Bengi, "Aracımın sadece kaputunda boya vardı. 3 farklı ekspertiz firmasına götürdüm. Benim vaat ettiğim şekilde boya çıktı" dedi. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ise "Aynı gün içinde 3 farklı ekspertize götürülen bir otomobile, 3 farklı ekspertiz raporu çıkarabiliyor. Düzenleme yapılmalı" diye konuştu.

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