13 Haziran Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Haziran ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım aylığı sorgulama 2022!

Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. 13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller arma motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz.

