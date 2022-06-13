13 Haziran Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Haziran ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım aylığı sorgulama 2022!

Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. 13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller arma motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz.
13 Haziran 2022 Evde Bakım Parası Yatan İller Listesi
Evde bakım maaşı pek çok ilde henüz yatırılmadı. Yatırılan iller ve maaş sorgulama işlemi için şu adımları takip etmek yeterli olacak;
MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.