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    • Ekonomi
    • 13.06.2022 08:46
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    • 13.06.2022 08:46
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    13 Haziran Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Haziran ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım aylığı sorgulama 2022!

    Evde bakım maaşı yatan iller 13 Haziran Pazartesi! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Bu hafta başından itibaren evde bakım maaşları yatırılmaya başlanacak. Peki, 13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    13 Haziran Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. 13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller arma motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz.

    13 Haziran 2022 Evde Bakım Parası Yatan İller Listesi

    Evde bakım maaşı pek çok ilde henüz yatırılmadı. Yatırılan iller ve maaş sorgulama işlemi için şu adımları takip etmek yeterli olacak;

    MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?

    Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.



        ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN

        Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

        ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

        Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞINIZI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi 13 Haziran Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Haziran ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım aylığı sorgulama 2022!
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