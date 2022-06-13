Avrupa seyahatini ucuza getirmek isteyen gençler rotayı Sofya’ya çevirdi! 10’da 1 fiyatına fark

Seyahat tutkunu gençler, Avrupa tatilini ucuza getirmenin yolunu buldu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan Avrupa'nın diğer şehirlerine uçuşların çok ucuz olduğunu duyan gençler, rotayı bu şehre çevirdi. Otobüsle Sofya'ya gidip gezen gençler, istediği adrese buradan uçmaya başladı. Talep üzerine Sofya'ya otobüs seferleri artarken, kalkış rotasına İzmir bile eklendi. İstanbul'dan Sofya'ya her gün otobüs bulunuyor, biletler de 350-450 lira arasında değişiyor. İzmir'den otobüsle Sofya seyahatine ise 550-770 lira ödeniyor. Sofya'ya trenle de gidilebiliyor. İstanbul-Sofya Ekspresi biletleri 1. mevkide 31,68, 2. mevkide 21,12 euroya sunuluyor.
SAATE GÖRE FARKLI
Sofya'dan İstanbul'un 10'da 1 fiyatına bile uçak bileti almak mümkün. Örneğin; 1 Temmuz'da İstanbul'dan Paris'e uçmak isteyen en az 2 bin 954 lira öderken, Sofya- Paris biletleri 281 liradan başlıyor. En hesaplı biletler genellikle akşam için oluyor. Ancak 868 liraya sabah uçuşu da yapılabiliyor.
ÖNCE ARAŞTIRIN
Barselona'ya uçak biletleri 5 bin 49 liradan başlarken, İspanya'nın bu kentine Sofya'dan uçakla 809 liraya geçilebiliyor. Aktarmasız olarak Sofya'dan Milano'ya 651, Roma'ya 757 liraya uçulabiliyor. Avrupa'ya 'Aktarmalı olarak daha uzun sürede seyahat ederim' diyenler daha da az ödeme yapabiliyor. Seyahat tutkunlarına bilet alırken iyi araştırma yapması tavsiye ediliyor.