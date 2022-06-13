Avrupa seyahatini ucuza getirmek isteyen gençler rotayı Sofya’ya çevirdi! 10’da 1 fiyatına fark





ÖNCE ARAŞTIRIN

Barselona'ya uçak biletleri 5 bin 49 liradan başlarken, İspanya'nın bu kentine Sofya'dan uçakla 809 liraya geçilebiliyor. Aktarmasız olarak Sofya'dan Milano'ya 651, Roma'ya 757 liraya uçulabiliyor. Avrupa'ya 'Aktarmalı olarak daha uzun sürede seyahat ederim' diyenler daha da az ödeme yapabiliyor. Seyahat tutkunlarına bilet alırken iyi araştırma yapması tavsiye ediliyor.