13 Haziran bugün mazota, benzine, LPG'ye bu gece zam var mı? 1 LT benzin motorin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Sabah saatlerinden itibaren büyük bir merakla güncel zamlı akaryakıt fiyatları araştırılıp merak ediliyor. Brent petrol ve dolar fiyatlarında görülen yükselmenin ardından akaryakıta zam geldi. Bu gelişmelerin ardından araç sürüleri yeni fiyatların ne kadar olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, 13 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT benzin, mazot kaç TL? İşte BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçti.
Son olarak 8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.