Emekli maaşları artıyor! SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli, EYT’li her kesimi kapsıyor! 1 gün bile yeterli! 25 yıl ve 60 yaş şartıyla...

*Ben 8 yıl önce 5 sene yaşı bekledikten sonra emekli oldum. Eyt kanunlaştığında geriye dönük olarak bizim de haklarımız ödenecek mi? MUSTAFA YILDIZ

5 sene yaşı beklemekten ziyade kanunda yaş şartınız yerine geldiği zaman emekli olmuşsunuz. Mevcut kanunlarda emeklilik için yıl yaş ve prim şartının üçünün aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. EYT ile ilgili çalışmalar hala devam ediyor oradan nasıl bir netice çıkar bilmiyoruz...