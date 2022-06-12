Emekli maaşları artıyor! SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli, EYT'li her kesimi kapsıyor! 1 gün bile yeterli! 25 yıl ve 60 yaş şartıyla...
Tüm sorular gün yüzüne çıktı. Emekli, memur, SSK, Bağkur'lu, EYT'li, asgari ücretli herkes merak ediyordu. Akıllardaki tüm soru işaretleri giderildi. Vatandaşlar, "Eyt kanunlaştığında geriye dönük olarak bizim de haklarımız ödenecek mi? 2001 yılında öğretmen olarak başlayıp hizmet birleştirdim. Ne zaman kaç yaşında emekli olabilirim? Askerlik borclanması ne kadar sürede ödeyebiliriz, taksit olabilir mi? Sigorta girişim 1993 görünüyor, 01.061999'da kendi aile şirketimizden sigortam yapıldı. Şu an toplam 5182 prim günüm var. EYT kabul edilirse durumum ne olur? 4484 prim günüm mevcut. Yüzde 75 engelli raporum var. Ne zaman emekli olurum? 7000 iş günüm var. Gün arttıkça maaşım düşüyor mu?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte tüm cevaplar haberimizde...
Çalışan, emekli, EYT'li herkes merak ediyordu. Tüm soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz. Vatandaşlar genelde, " Askerlik ödemesini 18 ay ödemem gerekir mi 100 gün ödesem de 1 yıl geri çeker mi? Emekli maaşım tekrar hesaplayıp maaşım artar mı, azalır mı? 6400 prim günüm var, ne zaman emekli olurum?" ve bunlara benzer soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte tüm cevaplara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz...
*Ben 8 yıl önce 5 sene yaşı bekledikten sonra emekli oldum. Eyt kanunlaştığında geriye dönük olarak bizim de haklarımız ödenecek mi? MUSTAFA YILDIZ
5 sene yaşı beklemekten ziyade kanunda yaş şartınız yerine geldiği zaman emekli olmuşsunuz. Mevcut kanunlarda emeklilik için yıl yaş ve prim şartının üçünün aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. EYT ile ilgili çalışmalar hala devam ediyor oradan nasıl bir netice çıkar bilmiyoruz...
*1978 doğumluyum ve 1996 yılında 10 günlük sigorta girişim var. 2001 yılında öğretmen olarak başlayıp hizmet birleştirdim. Ne zaman kaç yaşında emekli olabilirim? MEHMET GÖKHAN ÖZERK
Emekliliğiniz memur olduğunuz tarihe göre hesaplanacak. Dolayısıyla 25 yıl ve 60 yaş şartıyla emekli olacaksınız. Hizmet birleştirmesi ile 10 günlük sigorta primlerinize eklenir ve emekli maaşınıza ve ikramiyenize katkı yapar...
*02.01.1970 doğumluyum, 1994 sigorta girişim var. 2024 emekli olacağım. Askerlik ödemesini 18 ay ödemem gerekir mi 100 gün ödesem de 1 yıl geri çeker mi? Mustafa özel
Askerlik eğer sigortadan önce ise evet borçlararak işe giriş tarihinizi geri çekebilirsiniz. Kaç gün ödeyeceğinizi 1994 yılındaki işe giriş tarihiniz belirler. Sizin işe giriş tarihinizi 23 mayıs 1994 öncesine çekmeniz gerekiyor. Kaç gün gerekiyorsa o kadar yatırırsınız. Bazen 1 gün bile yetebilir