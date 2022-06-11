Yabancının Türkiye’ye gelmesine teşvik

Ekonomi yönetimi, açıklanan önlemler paketiyle yabancı yatırımcıların TL'ye erişiminin de önünü açtı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yurtdışı yerleşiklere tahsisli swap imkânının getirilmesi konusunda adım atacağını duyurdu.
Buna göre, TL'yi açığa satış imkânı olmayacak şekilde taahhüt ile gelen yatırımcılara TL'ye erişim kolaylığı sağlanacak. Yabancı yatırımcıların TL'ye erişimine uzun süredir aleyhte pozisyon alma ihtimaline karşılık sınırlama getirilmişti. Bu kararla BDDK çeşitli kurallara bağlı olacak şekilde yurtdışına TL sağlanmasının önünü açmış oldu. Tahsisli swap vadesinin en az bir yıl olacağı, Türk varlıklarını beğenip Türkiye'ye yatırıma gelmek isteyen yabancı yatırımcıların, kur riski almadan ülkede kalmasını sağlayacağı belirtiliyor.
SPK DA ADIM ATTI
Yurtdışı yatırımcılara göz kırpan bir diğer adım da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) geldi. Buna göre, yurtiçinde halka arz olacak şirketler, yabancı yatırımcıdan kaynak sağlarlarsa, sağladıkları kaynak büyüklüğüne göre, SPK'ya ödeyecekleri kayıt ücretinde yüzde 90'a varan indirim sağlayacak.