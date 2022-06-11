Yabancının Türkiye’ye gelmesine teşvik

Sabah'ta yer alan habere göre, sağlanan bu kaynakla şirketler yurtdışı roadshow ve benzeri tanıtım faaliyetlerini finanse edebilecek. Böylece Türkiye'de halka açılacak şirketlerin hisselerini yabancı yatırımcıya daha kolay satmalarının önü açılacak. Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı kuruldu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandı. Emtia yatırımı için yurtdışına gitmek zorunda kalan yatırımcı artık işlemlerini buradan yapacak.

KREDİ BÜYÜMESİ YAVAŞLATILACAK

BDDK, kredi büyümesini yavaşlatmak için tüketici kredisine vade sınırı getirdi, kredi kartında asgari tutarı artırdı. 50 bin liranın altındaki tüketici kredileri için 36 ay vade korunuyor. Bunun üzerindeki kredilerde 50-100 bin TL arasına 24 ay, 100 bin TL üzerine ise 12 ay vade uygulanacak. Kart limitleri düşünülerek yapılan düzenleme ile asgari ödeme tutarı düşük (yüzde 20), 25 bin liranın üzerindeki kart limitleri için ise yüzde 40 asgari ödeme tutarı getiriliyor. Merkez Bankası da ticari kredilere yüzde 10 oranında uygulanan zorunlu karşılık oranının 20'ye çıkarıldığını duyurdu. Uygulama 8 Temmuz'da başlayacak.