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    Suni dalgalanmalara karşı topyekün mücadele başladı

    Ekonomi yönetimi birbiri ardına önemli adımlar attı. Gelire endeksli senet ile tasarrufların TL’de değerlenmesi teşvik edilirken; kredi kartında asgari ödeme oranları arttı, kredi vadeleri uzadı...

    Hazal Ateş
    Kartta asgari tuzağa fren

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası, piyasadaki dalgalanmalara karşı enflasyon ve döviz kuruna yönelik adımları peş peşe açıkladı. Bakanlık, Gelire Endeksli Senet (GES) ürününü açıklayarak vatandaşın tasarruflarının TL'de değerlenmesi için önemli bir adım atarken, BDDK'dan da kredi kartı ve kredilerle ilgili açıklamalar geldi.
    açıklamalar geldi.



    VADELER DEĞİŞTİ
    BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. Kurum, asgari ödeme tutarının, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için de dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi.



    NE ANLAMA GELİYOR?
    Kredi kartı ödemelerinde asgari tutarların artması, buradaki borç ve faiz yükünü azaltacak. Borcunun daha fazlasını ödeyen vatandaşın cebinden daha az faiz çıkacak. Çünkü kredi kartında asgari tutarı ödemek ve kalan borcu kredilendirmek aslında bir borç ve faiz sarmalının içine girmek demek. Bankalar 'asgari ödeme' ile borcun küçük bir bölümünü ödeme miktarı olarak vatandaşa sunuyor. Harcadığı 1.000 lira yerine 200 lira ödemek tüketiciye cazip geldiği için aslında 800 lira daha borcunun olduğunu unutuyor. Asgari tutar ödenerek devam edildiğinde de 4-5 ay sonra büyük bir borcun altına girildiği ortaya çıkıyor. Hatta harcama da yapılıyorsa 1 yıl sonra borcun aynen durduğu görülüyor. Buna rağmen yine de borcu kredilendirenlerin asgari ödeme tutarından fazlasını ödemesi ve son ödeme tarihini beklememesi önem taşıyor. Çünkü faizler günlük işletiliyor. Ayın 3'ünde kesilen ekstrede son ödeme 13'ü oluyor. Siz 4'ünde öderseniz 9 günlük faiz kârınız oluyor. Kredi kartını sıfır faiz ile kullanmak da mümkün. Harcamalarının tamamını 1 ay sonra ödeyenler 1 aylık faizsiz kredi kullanıyor. Bunun için 'dönem borcunun' ödenmesi gerekiyor.



        BUNLARA DİKKAT EDİN
        Ödeyebileceğinizden fazla harcama yapmayın.
        Asgari tutarın mutlaka daha fazlasını, mümkünse borcun tamamını ödeyin.
        Gelen ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın.
        Kartınızdan nakit çekmeyin.
        Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın.
        Bankaya değil eşe dosta borçlanın.

        TİCARİ KREDİDE ZORUNLU KARŞILIK YÜKSELTİLDİ
        Merkez Bankası, ticari kredilere yüzde 10 oranında uygulanan zorunlu karşılık oranının yüzde 20'ye çıkarıldığını duyurdu. Uygulama 8 Temmuz'da başlayacak.

        GES'TE ALT SINIR 1000 TL
        TL'yi teşvik etmek için Gelire Endeksli Senet ihraç edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı GES koşullarını açıkladı. Buna göre; 15-22 Haziran arasında talep toplanacak. Senetler için asgari talep tutarı bin TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek. Söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek olup talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak. Senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacak. Hazine tarafından belirlenen dönemsel getiri oranı 5.32 ve yıllık getiri oranı yüzde 23.04 oldu.

        Talep toplama dönemi 15.06.2022 - 22.06.2022
        İtfa tarihi 23.12.2022
        Hazinece belirlenen dönemsel getiri oranı % 5.32
        Hazinece belirlenen getiri oranı (Yıllık Bileşik) % 23.04
        Kupon ödeme tarihleri 1. Kupon ödemesi 23.09.2022
        2. Kupon ve anapara ödemesi 23.12.2022

        EMTIA TÜRKİYE'DEN ALINACAK
        Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da (SPK) finansal istikrara yönelik tedbirler geldi. Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı kuruldu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandı. Emtia Borsası ile emtia yatırımı için yurt dışına gitmek zorunda kalan yatırımcının, işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacak. Bu pazar sayesinde yurt içinde ihracı yapılmış altın sertifikaları alınabileceği gibi, demir, çelik, gümüş ve bakır gibi emtiaların ihracı halinde işlem yapılabilecek. Yurt içinde halka arz olacak şirketler, yabancı yatırımcıdan kaynak sağlarlarsa, SPK'ya ödeyecekleri kayıt ücretinde yüzde 90'a varan indirim sağlanacak.

        YABANCIYA SWAP
        Yabancı yatırımcıya swap kanalı koşullu olarak yeniden açılıyor. Daha önce yabancıların Türk Lirası'na erişimine getirilen sınırlama, belli kurallara bağlı olarak esnetilecek. Banka ve aracı kurumların yurt dışı yerleşiklere sağladıkları TL miktarı, öz kaynakların belirli bir miktarı ile sınırlandırılmıştı.

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