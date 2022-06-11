Suni dalgalanmalara karşı topyekün mücadele başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası, piyasadaki dalgalanmalara karşı enflasyon ve döviz kuruna yönelik adımları peş peşe açıkladı. Bakanlık, Gelire Endeksli Senet (GES) ürününü açıklayarak vatandaşın tasarruflarının TL'de değerlenmesi için önemli bir adım atarken, BDDK'dan da kredi kartı ve kredilerle ilgili açıklamalar geldi.
açıklamalar geldi.
VADELER DEĞİŞTİ
BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. Kurum, asgari ödeme tutarının, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için de dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi.
NE ANLAMA GELİYOR?
Kredi kartı ödemelerinde asgari tutarların artması, buradaki borç ve faiz yükünü azaltacak. Borcunun daha fazlasını ödeyen vatandaşın cebinden daha az faiz çıkacak. Çünkü kredi kartında asgari tutarı ödemek ve kalan borcu kredilendirmek aslında bir borç ve faiz sarmalının içine girmek demek. Bankalar 'asgari ödeme' ile borcun küçük bir bölümünü ödeme miktarı olarak vatandaşa sunuyor. Harcadığı 1.000 lira yerine 200 lira ödemek tüketiciye cazip geldiği için aslında 800 lira daha borcunun olduğunu unutuyor. Asgari tutar ödenerek devam edildiğinde de 4-5 ay sonra büyük bir borcun altına girildiği ortaya çıkıyor. Hatta harcama da yapılıyorsa 1 yıl sonra borcun aynen durduğu görülüyor. Buna rağmen yine de borcu kredilendirenlerin asgari ödeme tutarından fazlasını ödemesi ve son ödeme tarihini beklememesi önem taşıyor. Çünkü faizler günlük işletiliyor. Ayın 3'ünde kesilen ekstrede son ödeme 13'ü oluyor. Siz 4'ünde öderseniz 9 günlük faiz kârınız oluyor. Kredi kartını sıfır faiz ile kullanmak da mümkün. Harcamalarının tamamını 1 ay sonra ödeyenler 1 aylık faizsiz kredi kullanıyor. Bunun için 'dönem borcunun' ödenmesi gerekiyor.