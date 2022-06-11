Suni dalgalanmalara karşı topyekün mücadele başladı





BUNLARA DİKKAT EDİN

● Ödeyebileceğinizden fazla harcama yapmayın.

● Asgari tutarın mutlaka daha fazlasını, mümkünse borcun tamamını ödeyin.

● Gelen ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın.

● Kartınızdan nakit çekmeyin.

● Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın.

● Bankaya değil eşe dosta borçlanın.



TİCARİ KREDİDE ZORUNLU KARŞILIK YÜKSELTİLDİ

Merkez Bankası, ticari kredilere yüzde 10 oranında uygulanan zorunlu karşılık oranının yüzde 20'ye çıkarıldığını duyurdu. Uygulama 8 Temmuz'da başlayacak.



GES'TE ALT SINIR 1000 TL

TL'yi teşvik etmek için Gelire Endeksli Senet ihraç edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı GES koşullarını açıkladı. Buna göre; 15-22 Haziran arasında talep toplanacak. Senetler için asgari talep tutarı bin TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek. Söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek olup talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak. Senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacak. Hazine tarafından belirlenen dönemsel getiri oranı 5.32 ve yıllık getiri oranı yüzde 23.04 oldu.



Talep toplama dönemi 15.06.2022 - 22.06.2022

İtfa tarihi 23.12.2022

Hazinece belirlenen dönemsel getiri oranı % 5.32

Hazinece belirlenen getiri oranı (Yıllık Bileşik) % 23.04

Kupon ödeme tarihleri 1. Kupon ödemesi 23.09.2022

2. Kupon ve anapara ödemesi 23.12.2022



EMTIA TÜRKİYE'DEN ALINACAK

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da (SPK) finansal istikrara yönelik tedbirler geldi. Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı kuruldu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandı. Emtia Borsası ile emtia yatırımı için yurt dışına gitmek zorunda kalan yatırımcının, işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacak. Bu pazar sayesinde yurt içinde ihracı yapılmış altın sertifikaları alınabileceği gibi, demir, çelik, gümüş ve bakır gibi emtiaların ihracı halinde işlem yapılabilecek. Yurt içinde halka arz olacak şirketler, yabancı yatırımcıdan kaynak sağlarlarsa, SPK'ya ödeyecekleri kayıt ücretinde yüzde 90'a varan indirim sağlanacak.



YABANCIYA SWAP

Yabancı yatırımcıya swap kanalı koşullu olarak yeniden açılıyor. Daha önce yabancıların Türk Lirası'na erişimine getirilen sınırlama, belli kurallara bağlı olarak esnetilecek. Banka ve aracı kurumların yurt dışı yerleşiklere sağladıkları TL miktarı, öz kaynakların belirli bir miktarı ile sınırlandırılmıştı.

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