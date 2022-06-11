Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 83 ilacı geri ödeme listesine aldı





İŞ YERİ KİRASINA ÜST SINIR ÇAĞRISI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Astronomik kira artışlarına çözüm için konutlarda yapılan yüzde 25'lik sınırlamanın iş yerlerine de getirilmesi gerekiyor" dedi. Covid- 19 salgını döneminin etkisini yeni yeni atlatan esnafın, yüksek kiralarla mücadele ettiğini söyleyen Palandöken, "Konuttaki kiracılar için sevindirici ve rahatlatıcı olan bu düzenleme esnafımız için de yapılmalı. Aynı avantaj esnafımız için sağlanmalı ve birkaç yıllığına devam ettirilmeli" diye konuştu.



İKİNCİ EL OTODA FİYATLAR ARTTI

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 1.4 azalırken, fiyatlar da ortalamada yüzde 27 arttı. Motor tipine göre değerlendirildiğinde, satışlarda en yüksek pay 117 bin satış ve yüzde 62 payla dizel otomobillerin oldu. İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi Mayıs'ta 323 bin 780 oldu. İlana çıkan araçların yüzde 58'i satıldı.

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