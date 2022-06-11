Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 83 ilacı geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın 3'ü kanser, biri demans, biri multiple skleroz, biri pulmoner hipertansiyon ve biri acil serviste hipertansif kriz ilacı olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Geri ödeme listesine dahil edilen tamamı yerli üretim olan 83 ilaç, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıklarını beraberinde getirdi. Vatandaşlar bu ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek. Listeye ilave edilen 83 ilaçtan 12'si antibakteriyel, 7'si analjezik, 6'sı peptik ülser ve gastritte kullanılan ilaç, 5'i antidot, 5'i diyabet tedavisinde kullanılan ilaç, 5'i solunum sistemi ilacı, 4'ü mukolitik, 4'ü radyolojik görüntülemede kullanılan ilaç, 3'ü antineoplastik, 3'ü de topikal mantar ilacı.
TÜRKİYE SALGIN ÖNCESİNİ YAKALADI
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2-8 Haziran arasındaki verilerine göre Türkiye, günlük ortalama 3 bin 6 uçuşla salgın öncesi istatistiklerin yüzde 89'una ulaştı. Türkiye bu ortalamayla yüzde 85 olarak gerçekleşen Avrupa ortalamasının üzerinde yer alırken, İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun ikinci havalimanı, THY ise en çok uçuş yapan üçüncü havayolu oldu.
Cevdet ÖZDEMİR
UÇURAN BALON
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Mayıs ayında 75 bin turist sıcak hava balonlarıyla bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden keşfetti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Kapadokya Üniversitesi Slot hizmet merkezi tarafından uygun hava koşulları sağlandığı günlerde uçuş izni verilen sıcak hava balonları Mayıs ayında 23 gün havalandı. Ocak-Mayıs dönemlerinde ise sadece 80 gün yapılabilen uçuşlarda yaklaşık 9 bin balon havalanırken, 180 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı havadan izledi.