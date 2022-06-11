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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 83 ilacı geri ödeme listesine aldı

    Tamamı yerli üretim 83 ilaç geri ödeme listesine alındı. Aralarında kanser, diyabet, hipertansiyon ilaçları var. İşte sizler için derlediğimiz 11 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 83 ilacı geri ödeme listesine aldı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın 3'ü kanser, biri demans, biri multiple skleroz, biri pulmoner hipertansiyon ve biri acil serviste hipertansif kriz ilacı olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Geri ödeme listesine dahil edilen tamamı yerli üretim olan 83 ilaç, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıklarını beraberinde getirdi. Vatandaşlar bu ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek. Listeye ilave edilen 83 ilaçtan 12'si antibakteriyel, 7'si analjezik, 6'sı peptik ülser ve gastritte kullanılan ilaç, 5'i antidot, 5'i diyabet tedavisinde kullanılan ilaç, 5'i solunum sistemi ilacı, 4'ü mukolitik, 4'ü radyolojik görüntülemede kullanılan ilaç, 3'ü antineoplastik, 3'ü de topikal mantar ilacı.



    TÜRKİYE SALGIN ÖNCESİNİ YAKALADI
    Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2-8 Haziran arasındaki verilerine göre Türkiye, günlük ortalama 3 bin 6 uçuşla salgın öncesi istatistiklerin yüzde 89'una ulaştı. Türkiye bu ortalamayla yüzde 85 olarak gerçekleşen Avrupa ortalamasının üzerinde yer alırken, İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun ikinci havalimanı, THY ise en çok uçuş yapan üçüncü havayolu oldu.
    Cevdet ÖZDEMİR



    UÇURAN BALON
    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Mayıs ayında 75 bin turist sıcak hava balonlarıyla bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden keşfetti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Kapadokya Üniversitesi Slot hizmet merkezi tarafından uygun hava koşulları sağlandığı günlerde uçuş izni verilen sıcak hava balonları Mayıs ayında 23 gün havalandı. Ocak-Mayıs dönemlerinde ise sadece 80 gün yapılabilen uçuşlarda yaklaşık 9 bin balon havalanırken, 180 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı havadan izledi.



        İŞ YERİ KİRASINA ÜST SINIR ÇAĞRISI
        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Astronomik kira artışlarına çözüm için konutlarda yapılan yüzde 25'lik sınırlamanın iş yerlerine de getirilmesi gerekiyor" dedi. Covid- 19 salgını döneminin etkisini yeni yeni atlatan esnafın, yüksek kiralarla mücadele ettiğini söyleyen Palandöken, "Konuttaki kiracılar için sevindirici ve rahatlatıcı olan bu düzenleme esnafımız için de yapılmalı. Aynı avantaj esnafımız için sağlanmalı ve birkaç yıllığına devam ettirilmeli" diye konuştu.

        İKİNCİ EL OTODA FİYATLAR ARTTI
        Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 1.4 azalırken, fiyatlar da ortalamada yüzde 27 arttı. Motor tipine göre değerlendirildiğinde, satışlarda en yüksek pay 117 bin satış ve yüzde 62 payla dizel otomobillerin oldu. İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi Mayıs'ta 323 bin 780 oldu. İlana çıkan araçların yüzde 58'i satıldı.

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        Haberler Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 83 ilacı geri ödeme listesine aldı
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