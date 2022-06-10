Bireysel Emeklilik Sistemi'nde fırsat bitmiyor: İkinci emekliliğe vergi avantajı

Son dönemde yapılan yeni düzenlemelerle giderek avantajlı hale gelen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), tasarruf anlamında en önemli araç haline geldi.
Özellikle 18 yaşından küçük çocukların da sisteme dahil edilmesi ve devlet katkısının yüzde 25'ten 30'a çıkarılması sisteme ilgiyi artırıyor. Vatandaşlara 10 yıl 56 yaş şartıyla ikinci bir emeklilik sunan BES, bu anlamda bir gelecek güvencesi haline de geldi.
BES'in emeklilik ve tasarrufların değerlendirilmesi avantajlarının dışında bazı vergi istisnaları da bulunuyor.