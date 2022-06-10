Bireysel Emeklilik Sistemi'nde fırsat bitmiyor: İkinci emekliliğe vergi avantajı

4697 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile bu kazançlar vergilemenin dışında tutuldu. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesi'nde istisnalar sayılırken 'Emeklilik Yatırım Fonları'nın kazançları da istisna maddeleri arasında yer aldı. Bu durumda hem kurumlar vergisi açısından hem de gelir vergisi kesintisi açısından bu fonlar istisna sayılmış oldu.