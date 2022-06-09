Son dakika: BDDK duyurdu! Tüketici kredileri vade sürelerinde değişiklik





Limiti yirmi beş bin Türk lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi, limiti beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi karları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlendi.

BDDK, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi için adımlar atacak.