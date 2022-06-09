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    • Ekonomi
    • 09.06.2022 23:36
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    • 09.06.2022 23:54
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    Son dakika: BDDK duyurdu! Tüketici kredileri vade sürelerinde değişiklik

    BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

    Tüketici kredileri vade sürelerinde değişiklik

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi vadeleriyle ilgili güncellemeyi paylaştı.

    BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.



    Limiti yirmi beş bin Türk lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi, limiti beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi karları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlendi.

    BDDK, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi için adımlar atacak.



    Kredi kartı asgari ödemeleri yüzde 20 ve yüzde 40 ile sınırlandırıldı.

    BDDK, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi için adımlar atacak.

    İŞTE BDDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

    Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;

    -Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,



        - Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, karar verilmiştir. Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;

        - Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,

        - Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,



        - Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,

        - Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.

        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: BDDK duyurdu! Tüketici kredileri vade sürelerinde değişiklik
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