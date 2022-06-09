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    • Ekonomi
    • 09.06.2022 10:58
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    • 09.06.2022 11:08
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    Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Gümrükte 2 milyon adet Captagon cinsi uyuşturucu ele geçirildi!

    Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul’da yaklaşık 2 Milyon adet Captagon cinsi uyuşturucu hap; Hakkari Esendere sınır kapısında ise 742 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    İstanbul’da ele geçirildi! Tam 2 milyon adet

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da captagon cinsi 2 milyon uyuşturucu hap, Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda ise 742 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

    Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul'da yaklaşık 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap; Hakkari Esendere sınır kapısında ise 742 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Gümrükte 2 milyon adet Captagon cinsi uyuşturucu ele geçirildi!
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