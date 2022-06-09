Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Gümrükte 2 milyon adet Captagon cinsi uyuşturucu ele geçirildi!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da captagon cinsi 2 milyon uyuşturucu hap, Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda ise 742 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.



Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul'da yaklaşık 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap; Hakkari Esendere sınır kapısında ise 742 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.