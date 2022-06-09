Luna 2.0 neden düşüyor, yükselir mi? Anchor Protocol nedir, duracak mı? ANC coin yorumları! Yeni LUNA token fiyatı

LUNA 2.0 NEDEN DÜŞÜYOR, FİYATI

LUNA 2.0 fiyatı 30 Mayıs'tan bu yana düşüş eğiliminde. Sonunda kritik bir destek seviyesine ulaştı. 8 Haziran itibariyle, LUNA resmi olarak 3,50 dolar destek seviyesine ulaştı.

ANCHOR PROTOCOL NEDİR, DURDURULACAK MI?

Terra'nın en büyük DeFi platformu olan Anchor Protocol, kısa süre önce Anchor Earn'ü dondurmaya karar verdi. Saldırılara karşı korumak için ödünç alma işlevlerinin durdurulması öneriliyor.