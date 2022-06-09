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    • Ekonomi
    • 09.06.2022 10:03
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    • 09.06.2022 10:03
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    Luna 2.0 neden düşüyor, yükselir mi? Anchor Protocol nedir, duracak mı? ANC coin yorumları! Yeni LUNA token fiyatı

    Anchor Protocol, Terra’nın (LUNA) en büyük Defi platformudur. UST stake eden yatırımcılara %20’lik getiri sağlayan Anchor, UST çöküşünden sonra durmayı planlıyor. Topluluk şimdi Anchor Protocol’ün kaderini belirlemek için oy kullanıyor. Luna 2.0 neden düşüyor, yükselir mi? Anchor Protocol nedir? ANC coin yorumları ve Yeni LUNA token fiyatı...

    LUNA 2.0

    Kripto para dünyasında sallantılar devam ediyor. Peki Luna 2.0 neden düşüyor, yükselir mi? Anchor Protocol nedir, duracak mı? İşte ANC coin yorumları! Yeni LUNA token fiyatı...

    LUNA 2.0 NEDEN DÜŞÜYOR, FİYATI

    LUNA 2.0 fiyatı 30 Mayıs'tan bu yana düşüş eğiliminde. Sonunda kritik bir destek seviyesine ulaştı. 8 Haziran itibariyle, LUNA resmi olarak 3,50 dolar destek seviyesine ulaştı.

    ANCHOR PROTOCOL NEDİR, DURDURULACAK MI?

    Terra'nın en büyük DeFi platformu olan Anchor Protocol, kısa süre önce Anchor Earn'ü dondurmaya karar verdi. Saldırılara karşı korumak için ödünç alma işlevlerinin durdurulması öneriliyor.

    Stablecoin arzının %70'inin platforma kilitlendiği göz önüne alındığında, Anchor esasen UST çöküşü için sıfır noktasıydı. Stablecoin'in fiyat istikrarının bozulması, şimdiye kadarki en büyük çöküşlerden birini tetikledi.
        Etnospor
        Haberler Ekonomi Luna 2.0 neden düşüyor, yükselir mi? Anchor Protocol nedir, duracak mı? ANC coin yorumları! Yeni LUNA token fiyatı
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