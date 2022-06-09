Milyonlarca kiracıyı rahatlatacak adım atıldı! Kira artışına %25 sınırı! Tutarlar nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

Hükümet, fahiş kira artışlarına çözüm için düğmeye bastı. Konut kira artışında üst sınır düşürüldü. Düzenlemeye ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Bakan Bozdağ, "Konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" diye konuştu. Düzenlemeye ilişkin adım da hemen atıldı. TBMM Genel Kurulu'nda, konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi.

NEYDİ, NE OLACAK?

Önceki sistemde kira artışında üst sınırı, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE belirliyordu. Örneğin; bu ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 12 aylık ortalamalara göre TÜFE'yi yüzde 39.33 olarak açıkladı. Yani bu ay yenilenecek kira kontratlarında zam için üst sınır yüzde 39.33 idi. Yeni düzenlemeyle, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar, yani 1 yıllık süre içerisinde yenilenecek kira sözleşmelerinde artış üst sınırı yüzde 25 olacak. Yani her konut için 1 kez yüzde 25'lik artış sınırı uygulanmış olacak.

HUKUKÇULAR NE DİYOR? TÜRKİYE MODELİ

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz: Hollanda modeli değil Türkiye modeli oldu. TÜFE'nin 12 aylık değişim oranı 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli değil. TÜFE yüzde 25 oranında sabitlendi. Mal sahipleri, 1-5'inci yıllar açısından tüm uzamalarda zorunlu yüzde 25 zam yapabilecek. 5 yılı doldurmuş olan kira sözleşmelerinde kira tespit davası açma hakkı var. Bunlara yönelik düzenleme olacak mı, bekliyoruz. 5'inci yılda kira tespit davalarının açılması ve akıbeti konusunda neler olacak. Bunları görmemiz lazım.





YAPTIRIM DA GETİRİLMELİ

Avukat Arzu Dirican: Kira artışına sınırlama maddesinin getirilmesinin yanı sıra, daha önemlisi denetleme mekanizmasıdır. Buna uymayanlara nasıl bir yaptırım uygulanacağının da yasaya eklenmesi faydalı olur kanaatindeyim.

SÜRE SINIRI ÖNEMLİ

Tüketici başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü: Aşırı kira artışı talep eden ev sahiplerine bir set çekiliyor. Bir zaman zarfı belirtilmesi, ev sahibinin de mağdur edilmemesi için önemli. Yeni maddenin, 1 Temmuz 2023'te sona ermesi ile birlikte Borçlar Kanunu'nun 343'üncü maddesindeki TÜFE uygulaması sürecek.



İŞYERİ İÇİN DE OLMALI

Avukat Çiğdem Kezer: Geçmiş aylarda yapılan zammın çözümü yok. Aynı sorunları işyerleri için de yaşıyoruz. Aynı değişikliğin işyerleri için de farklı düzenlemeler düşünülerek yapılması gerekir.