5 banka son dakika faizi arttırdı, para parayı çekiyor! 32 günlük vadeli mevduat faizleri arşa çıktı! İşte güncel vadeli mevduat faiz oranları

32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Değerleri

TL hesapları gibi Dolar ve Euro mevduat faizlerinde de farklılıklar ortaya gelmiştir. TL baz puanı olarak 10 değerinde yükselmiştir. Böylece yüzde 17,87 seviyesine ulaştı. Dolar mevduatlarının hesapları ise 7 baz puanıyla artış gösterdi. Bunun sonunda miktar yüzdelik olarak 1,20değerine çıktı. Bunları 1 baz puanla % 0.45 ile Euro takip etmektedir. Oranlardan anlaşılacağı gibi yatırımcıların kar elde etme olasılığı olabildiğince yüksektir. Geçmişten beri en çok tercih edilen yatırım yöntemleri arasında yer alır. Kazanç miktarlarında artış olması da kişileri büyük katkı sağlayacaktır.