5 banka son dakika faizi arttırdı, para parayı çekiyor! 32 günlük vadeli mevduat faizleri arşa çıktı! İşte güncel vadeli mevduat faiz oranları

Bankalarda yatırım hedefli vadeli mevduat hesapları sıkça kullanılmaktadır. Vade zamanı arttıkça alıncak faiz seviyesi da yükselir. Son bir haftadır 5 banka 32 günlük faiz oranlarında büyük yükseliş ortaya getirdi. Bu sayede vatandaşlar ellerindeki paralara olmasından daha çok değer kazandırma olanağı sağlama fırsatı buldu. Mevduat hesabının vade zamanı uzadıkça vatandaşa sağladığı kazanç da aynı oranda artabilir. Bir diğer söyleyişle vade zamanı uzadıkça bankaların sunmuş olduğu faiz oranları da yükselebilir. İşte güncel vadeli mevduat faiz oranları
En Yüksek 32 Günlük Vadeli Mevduat Faizi Veren Banka
Son günlerde birtakım bankalar mevduat faizlerinde yükseltmeye gitmiştir. Ancak bunların arasında bir tanesi en yüksek seviyesi sunarak ilk sıraya yerleşmeyi başarmıştır. İlk sırada Burgan Bank yer alır. Faizin sayısal değeri ise % 18.00 düzeyindedir.
Bu yüksek orandan ötürü belirti edilen bankanın her geride bıraktığımız gün müşteri sayısında artış görülmektedir. Diğer seçeneklerinde güzel teklifleri vardır. Eğer mevduat hesabı kullanılıyorsa tetkik gerçekleştirmek vatandaşlar bağlamında faydalı olacaktır.