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    • Ekonomi
    • 08.06.2022 18:17
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    • 08.06.2022 18:49
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    Borsa neden düşüyor son dakika? 8 Haziran Borsa çöktü mü, neden düşüyor? BIST Borsa yorumları son dakika!

    Borsada yaşanan son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konu hakkında yapılan son dakika dakika açıklamaları anbean inceleniyor. Bu kapsamda arama motorları üzerinden yapılan araştırmalarda "Borsa neden düşüyor?" sorusu yükselişe geçti. Peki, Borsa neden düşüyor son dakika? 8 Haziran Borsa çöktü mü, neden düşüyor? Borsa yorumları son dakika! İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Borsa neden düşüyor son dakika?

    Borsada yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından önemle takip edilmektedir. Bu kapsamda piyasalardaki gelişmeleri takip edenler "Borsa neden düşüyor sorusuyla ilgili araştırmalarını arttırdı. Peki, borsa neden düştü? BİST son dakika borsa neden düşüyor? İşte merak edilenler!

    Borsa çöktü mü?

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır...

    8 HAZİRAN PİYASALARDA GÜN ORTASI

    -BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 53'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 17,1500 liradan, avro 18,3770 liradan işlem görüyor

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 artışla 2.660,25 puana yükseldi.

        Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,07 puan değer kazandı.

        Dün 2.648,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,35 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 2.667,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.646,26, en yüksek ise 2.684,77 puan ile rekor seviyeyi gördü.

        Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,50 ve sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

        Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester oldu.

        - Altının onsu 1.849,7 dolar seviyesinde

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,73, bileşik getirisi yüzde 27,39 seviyelerinde bulunuyor.

        Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 133,8 düzeyinde seyrediyor.

        İstanbul serbest piyasada dolar 17,1500 liradan, avro 18,3770 liradan satılıyor.

        Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.849,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 artışla 121,3 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi Borsa neden düşüyor son dakika? 8 Haziran Borsa çöktü mü, neden düşüyor? BIST Borsa yorumları son dakika!
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