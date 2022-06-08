Borsa neden düşüyor son dakika? 8 Haziran Borsa çöktü mü, neden düşüyor? BIST Borsa yorumları son dakika!

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,07 puan değer kazandı.

Dün 2.648,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,35 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 2.667,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.646,26, en yüksek ise 2.684,77 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,50 ve sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester oldu.