Borsa neden düşüyor son dakika? 8 Haziran Borsa çöktü mü, neden düşüyor? BIST Borsa yorumları son dakika!

Borsada yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından önemle takip edilmektedir. Bu kapsamda piyasalardaki gelişmeleri takip edenler "Borsa neden düşüyor sorusuyla ilgili araştırmalarını arttırdı. Peki, borsa neden düştü? BİST son dakika borsa neden düşüyor? İşte merak edilenler!
Borsa çöktü mü?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır...
8 HAZİRAN PİYASALARDA GÜN ORTASI
-BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 53'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 17,1500 liradan, avro 18,3770 liradan işlem görüyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 artışla 2.660,25 puana yükseldi.