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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen ataması takviminin bittiğini açıkladı

    Bakan Özer açıkladı: Öğretmen ataması takvimi Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Yeni eğitim yılına yetişecek. İşte sizler için derlediğimiz 8 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Atama müjdesi

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması takvimini hazırlıklar bittiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceklerini söyledi. Atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılacağını belirten Özer, "Okul öncesi öğretmen oranı fazla olacak. İstanbul'a özel odaklanarak okul yatırımlarına, fiziki güçlendirmeye, öğretmen sayısının artırılmasına destek vereceğiz" diye konuştu.



    LİSELİLER DİKKAT!
    12. sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan kalmayacağını söyleyen Özer, "Öğrencileri devamsızlıkla ilgili sorunları olmadan mezun edeceğiz" dedi. Özer, hafta sonu gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçlarının ve yerleştirme kılavuzunun 30 Haziran'da açıklanacağını aktardı.l yatırımlarına, fiziki güçlendirmeye, öğretmen sayısının artırılmasına destek vereceğiz" diye konuştu.



    SAĞLIKÇIYA İYİ HABER
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli, kadrolu dahil sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılacağını, konunun bu hafta TBMM'de komisyona gelebileceğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, hasta randevularına ilişkin söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, "Bu süreçlerin, çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın. Hekim arkadaşlarımızın motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz" diye konuştu. Bakan Koca, bu konuda iradenin Meclis'te olduğunu belirterek, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" ifadesini kullandı.



        DEVLETTE 450 ÇEŞİT MAAŞ DEĞİŞECEK
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bütün çalışanların ücretlerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdi. Buna göre, kamudaki ücret dengesizlikleri son bulacak, 450 çeşit maaş yeniden düzenlenecek, çalışanlar arasında yaşanan dengesizlikler son bulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mevcut çalışanların maaşlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gideceklerini açıkladı. Bakan Bilgin, "Cumhurbaşkanımız bütün kamu çalışanlarının yaptıkları işlere göre ücretlerinin yeniden düzenlenmesi çalışmasını da bize verdi" dedi. Kamuda 450 çeşit maaş bulunuyor. Ücret dengesizliklerinin çözülmesi hedeflenirken; kurumlardaki kadro, pozisyonlar da yeniden tanımlanacak. Kamu kurumlarında uzman, müfettiş gibi kariyer mesleklerinde istihdam artırılacak. Görevde yükselme, unvan değişiklikleri yönetmeliği yenilenecek. İşgücü izleme sistemi kurulacak.
        Hazal ATEŞ



        AVRUPALI PARA SAÇIYOR
        Türkiye, sağlık turizminde dünyanın çekim merkezlerinden biri haline geldi. Sağlık hizmeti ihracat gelirlerinin yeni destek mekanizmalarının da etkisiyle 5 milyar dolara çıkarılacak olmasına, Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler'den destek geldi. Türkiye'nin sağlık hizmet ihracatında hızlı bir ivmeyle yükseldiğini ve bu yıl 3 milyar doların üzerinde bir gelir beklendiğini anlatan Terziler, bu rakamın yarısına yakınının saç ekim hizmetlerinden geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin saç ekiminde dünyanın 1 numaralı ülkesi, İstanbul'un da saç ekiminin başkenti olduğunu kaydeden Terziler, "Türkiye'de günde ortalama 2 bin saç ekimi yapılıyor. Avrupalılar başta olmak üzere tüm dünyadan akın akın ülkemize geliyorlar. Eğer doğru hamleler yaparsak 5 milyar dolara ulaşabiliriz" dedi.



        1 HAFTADA 100 BİN TU'RUS'T
        Antalya'ya yıl sonuna kadar gelecek turist sayısının 10 milyonu aşması bekleniyor. Haziran ayında Rusya'dan uçuşlar artarken, kente gelen Rus turist sayısı bir haftada 100 bini geçti. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Ocak-Mayıs arasındaki 5 aylık dönemde Rusya'dan gelen turist sayısının 376 bin olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "2020'nin aynı döneminde 145 bin, 2021'in aynı döneminde 300 bin Rus turist Antalya'ya gelmişti. Pandemi öncesi 2019'un aynı döneminde ise 1 milyon 250 bin idi. Antalya turizmi, son iki yıldır yaşanan pandeminin etkisinden çıkıp, savaşın etkisine girdi. Yine de bu yıl Rusya'dan son 2 yıla göre artış var. Ama savaş olmasaydı, 2019 rakamlarını rahatlıkla yakalayabilirdik." 1 HAFTADA 100 BİN TURUST
        369 lira olan parlatma bezi sosyal medyada gündem oldu:

        470 BİNE EK GÖSTERGE
        Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ek gösterge düzenlemesinden kaç öğretmenin yararlanacağı hakkında bilgi veren Özer, "Şu anda sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Yaklaşık 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında emekli öğretmenimiz var. Yaklaşık 470 bin öğretmenimiz 3600 ek gösterge hakkından yararlanmış olacak" ifadesini kullandı.

        EYT DE MASADA
        Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmayı da gerekli mesafe alındığında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Bilgin, şöyle konuştu: "Yani biz bütün sosyal meseleleri devletimizin önündeki görev alanı sayıyoruz, her sosyal mesele benim görevimdir. 'Aman onu açmayacağız, o dosya kapalı' hiç böyle bir şey dediğimiz yoktur, demeyiz. Şimdilik sözleşmeli dosyasını açıyoruz diyorum."

        DOBLO ÜRETİMİ İSPANYA'YA KAYDI
        Bursa'daki Tofaş fabrikalarında üretilen Fiat Doblo'nun üretimi İspanya'ya kaydırıldı. Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, yeni Fiat Doblo'nun Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği aktarıldı, "2022 sonuna kadar TOFAŞ fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışma ve değerlendirmeler devam etmektedir" denildi.

        GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM
        TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi ile noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek.

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        Haberler Ekonomi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen ataması takviminin bittiğini açıkladı
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