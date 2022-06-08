Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen ataması takviminin bittiğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması takvimini hazırlıklar bittiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceklerini söyledi. Atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılacağını belirten Özer, "Okul öncesi öğretmen oranı fazla olacak. İstanbul'a özel odaklanarak okul yatırımlarına, fiziki güçlendirmeye, öğretmen sayısının artırılmasına destek vereceğiz" diye konuştu.
LİSELİLER DİKKAT!
12. sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan kalmayacağını söyleyen Özer, "Öğrencileri devamsızlıkla ilgili sorunları olmadan mezun edeceğiz" dedi. Özer, hafta sonu gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçlarının ve yerleştirme kılavuzunun 30 Haziran'da açıklanacağını aktardı.l yatırımlarına, fiziki güçlendirmeye, öğretmen sayısının artırılmasına destek vereceğiz" diye konuştu.
SAĞLIKÇIYA İYİ HABER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli, kadrolu dahil sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılacağını, konunun bu hafta TBMM'de komisyona gelebileceğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, hasta randevularına ilişkin söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, "Bu süreçlerin, çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın. Hekim arkadaşlarımızın motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz" diye konuştu. Bakan Koca, bu konuda iradenin Meclis'te olduğunu belirterek, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" ifadesini kullandı.