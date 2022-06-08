Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen ataması takviminin bittiğini açıkladı





1 HAFTADA 100 BİN TU'RUS'T

Antalya'ya yıl sonuna kadar gelecek turist sayısının 10 milyonu aşması bekleniyor. Haziran ayında Rusya'dan uçuşlar artarken, kente gelen Rus turist sayısı bir haftada 100 bini geçti. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Ocak-Mayıs arasındaki 5 aylık dönemde Rusya'dan gelen turist sayısının 376 bin olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "2020'nin aynı döneminde 145 bin, 2021'in aynı döneminde 300 bin Rus turist Antalya'ya gelmişti. Pandemi öncesi 2019'un aynı döneminde ise 1 milyon 250 bin idi. Antalya turizmi, son iki yıldır yaşanan pandeminin etkisinden çıkıp, savaşın etkisine girdi. Yine de bu yıl Rusya'dan son 2 yıla göre artış var. Ama savaş olmasaydı, 2019 rakamlarını rahatlıkla yakalayabilirdik." 1 HAFTADA 100 BİN TURUST

369 lira olan parlatma bezi sosyal medyada gündem oldu:



470 BİNE EK GÖSTERGE

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ek gösterge düzenlemesinden kaç öğretmenin yararlanacağı hakkında bilgi veren Özer, "Şu anda sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Yaklaşık 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında emekli öğretmenimiz var. Yaklaşık 470 bin öğretmenimiz 3600 ek gösterge hakkından yararlanmış olacak" ifadesini kullandı.



EYT DE MASADA

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmayı da gerekli mesafe alındığında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Bilgin, şöyle konuştu: "Yani biz bütün sosyal meseleleri devletimizin önündeki görev alanı sayıyoruz, her sosyal mesele benim görevimdir. 'Aman onu açmayacağız, o dosya kapalı' hiç böyle bir şey dediğimiz yoktur, demeyiz. Şimdilik sözleşmeli dosyasını açıyoruz diyorum."



DOBLO ÜRETİMİ İSPANYA'YA KAYDI

Bursa'daki Tofaş fabrikalarında üretilen Fiat Doblo'nun üretimi İspanya'ya kaydırıldı. Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, yeni Fiat Doblo'nun Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği aktarıldı, "2022 sonuna kadar TOFAŞ fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışma ve değerlendirmeler devam etmektedir" denildi.



GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi ile noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN