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    • Ekonomi
    • 07.06.2022 06:58
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    • 07.06.2022 06:58
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    TMO fırsatçıların oyununu bozdu çiftçi kazandı

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın açıkladığı buğday ve arpa alım fiyatları fırsatçıların oyununu bozarken çiftçinin yüzünü güldürdü. Buğday ve arpa alım fiyatları, 'Türkiye Tahıl Ambarı' olan Konya'da sevinçle karşılandı.

    TMO oyunu bozdu çiftçi kazandı

    Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı buğday ve arpa alım fiyatları fırsatçıların oyununu bozarken çiftçinin yüzünü güldürdü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) geçen yıl 2.250 TL olan buğday alım fiyatını baz alan fırsatçılar, bu yıl fiyatların en fazla 4.500- 5 bin TL olarak açıklanacağı yönünde manipülasyon yaparak çiftçinin buğdayını ucuza almaya çalıştı.

    Ancak TMO'nun sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacağı yönündeki açıklaması çiftçinin alın terine göz koyan fırsatçıları da piyasadan dağıttı. Alım fiyatlarının açıklanmasıyla rahat nefes aldıklarını belirten çiftçiler, "Geçen yıl buğday alım fiyatı mayıs ortasında açıklanmıştı. Bu yıl açıklama gecikince fırsatçılara gün doğdu. Buğday fiyatları piyasada 7 bin liradan seyretse de yeni hasatla fiyatların düşeceği iddia edildi. Bazı fırsatçılar buğdayın tonunu 5.500 TL'den almaya çalıştı. Bu fiyat elimizi güçlendirdi" dedi.

    ÇİFTÇİYİ YOKLADILAR
    Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, açıklanan alım fiyatlarından çiftçinin memnun olduğunu belirterek, "Dünya piyasalarında buğdayın tonu ortalama 450 dolar. Global piyasalara yakın fiyat açıklandı. Bu fiyatla çiftçi malını stokçulara vermez, elinde tutar. Çiftçi kazandı" diye konuştu. Dünya piyasalarında fiyatların hareketli seyrettiği anlatan Reis, "Fiyatlar daha da artarsa çiftçinin elinin güçlü olması için bu fiyatların yukarı yönlü güncellenmesi gerekebilir. TMO alım fiyatlarını piyasalara göre revize ederse Türk çiftçisi kazanır" ifadelerini kullandı.


        PİYASALARA GÖRE REVİZE EDİLİR
        TMO yetkilileri, alım fiyatlarından çiftçilerin memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Şu an Rusya ve Ukrayna buğdayı nedeniyle dünya piyasaları hareketli. Türkiye burada ara bulucu rol üstleniyor. Eğer anlaşma sağlanırsa fiyatlar düşebilir. Ancak biz buğdayı açıkladığımız rakamdan alacağız. Eğer fiyatlar afaki oranda artarsa elbette yukarı yönlü revizyon yapılır."

        ZİRAAT ODALARI FİYATTAN MEMNUN
        Buğday ve arpa alım fiyatları, 'Türkiye Tahıl Ambarı' olan Konya'da sevinçle karşılandı. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim beklentimize yaklaşık bir rakam oldu. Çiftçimiz sahada üretmeye, çalışmaya devam ediyor" dedi. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız ise, "Bu fiyat dünya borsalarına hemen hemen eş değerinde... Bizleri oldukça memnun etti. Hububat tarımının sürdürülebilir olması açısından da önemliydi" diye konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz de, "Açıklanan fiyatlar çiftçilerimizin maliyetini karşılayabilecek durumda. Çiftçilerin ektiği üründen verim alması gerekiyor. Piyasadaki arpa-buğday alım fiyatları yüksek seyrediyor. Şu anki konjonktürde diğer girdi maliyetlerin de bir artış olmazsa fiyatların iyi olduğunu söyleyebiliriz. Kış yağışlarının bu yıl iyi olması geçen seneye göre rekoltenin artacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.

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