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    • Ekonomi
    • 06.06.2022 22:25
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    • 06.06.2022 22:26
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    Yeni zamlı Emekli müdür - müdür yardımcısı maaş - ikramiye tablosu! 3600 ek gösterge ile Şube Müdürü, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı maaşları kaç TL oldu?

    2022 genel müdür ve şube müdürü maaş zam oranları belli oluyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin uzun süredir merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan genel müdür ve şube müdürlerinin alacakları maaş zam oranları merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında genel müdür maaş oranları da netlik kazanacak. Peki, 3600 ek gösterge ile Genel Müdür - Genel Müdür Yardımcısı maaşları kaç TL oldu? Yeni zamlı Emekli müdür - müdür yardımcısı maaş - ikramiyeleri kaç TL olacak?

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge ile Genel Müdür - Genel Müdür Yardımcısı maaşları kaç TL oldu?

    3600 ek gösgerge meselesinin gündemde yer edinmesiyle Genel Müdür maaşlarına yapılacak zam oranları merak edildi. Milyonların büyük bir heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Yasayla hemşire, din görevlisi, polis ve öğretmenlerin maaş, emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak. Öte yandan; Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek. Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Peki, 3600 ek gösterge ile Genel Müdür - Genel Müdür Yardımcısı maaşları kaç TL oldu? Yeni zamlı Emekli müdür - müdür yardımcısı maaş - ikramiyeleri kaç TL olacak? İşte merak edilenler!

    3600 EK GÖSTERGE İÇİN YENİ BİLGİLER GELDİ

    Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalardaydı. 3600 ek gösterge artışı ile ilgili yasal düzenlemeye son şekli verilerek Başkan Erdoğan'a sunulmuştu.

    Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetti. Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi.

    3600 EK GÖSTERGE İLE NELER DEĞİŞİYOR?

    Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.

        EK GÖSTERGE KAPSAMINA İKİ YILLIK ÖN LİSANS MEZUNLARI DA GİRDİ

        İki alternatifli hazırlanan düzenlemede dar kapsamda dört meslek grubu ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı bulunurken, geniş kapsamlı olan düzenlemede dört meslekle birlikte diğer meslek gruplarının ve unvanların da dahil edildiği burada 4 yıllık üniversite mezunu olma şartına iki yıllık ön lisans mezunlarının da katıldığı öğrenildi.

        Böylece üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu imkândan yararlanması sağlanacak. Ayrıca ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da taslak metinler de yer aldı.

        UNVANLAR ELE ALINDI

        Taslaklar hazırlanırken kamudaki tüm unvanlar tek tek ele alınarak, bütüncül bir anlayışla hiyerarşi, görev ve sorumluluk, kıdem gibi kriterlere göre ek göstergeler belirlendi.

        Yine kamudaki yönetici kadrolarının da ek göstergelerinde artışlar kaydedildi. İlk başta gündeme gelen dört meslek grubunun dışında genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

        Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Böylece 3600 ek gösterge üzerinde olanlar için de artış yapılmış olacak.

        EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK

        Ek gösterge artışıyla birlikte mevcut maaşlarda az da olsa yükselme yaşanacak ancak asıl etki emekli maaşları ve ikramiyelere olacak. 30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak.

        Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Söz konusu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış ortaya çıkacak.

        Emekli olunurken 30 yıllık hizmet karşılığı 197 bin 258 lira yerine 247 bin 408 lira ikramiye alınabilecek. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkartılması durumunda ise 25 yıllık bir memurun şu anda 5 bin 275 lira olan emekli maaşı 6 bin 432 liraya çıkacak.

        Böylece 1.100 liranın üzerinde bir artış gerçekleşecek. Bu memur 30 yıllık olduğunda ise 3000 olan ek göstergesi 3600 olduğunda emekli maaşı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya çıkacak. Emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya çıkacak.

        Düzenlemenin Meclis'ten geçtikten sonra 15 Ocak 2023'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bu meslek grubu için ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihi ile başlayacağı hüküm altına alınmıştı. Diğer grupların da buna uyumlu olması bekleniyor.

        Bu arada emeklilerin de kısmen kapsamda olduğu öğrenildi. Buna göre emekliler için maaş artışı öngörülürken geriye dönük bir ikramiye ödemesi olmayacak.

            MAAŞLARA, İKRAMİYEYE EK GÖSTERGE ZAMMI

            5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar…

            TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR

            Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.

            30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

            Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
            Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
            FARK Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL

            30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

            Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL
            Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
            FARK Emekli maaşı: 1.234 TL Emekli ikramiyesi: 44.499 TL
            30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
            Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000

            Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
            Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304,TL
            FARK Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL


            30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
            Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000

            Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
            Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi :269.304,TL
            FARK Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
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            Haberler Ekonomi Yeni zamlı Emekli müdür - müdür yardımcısı maaş - ikramiye tablosu! 3600 ek gösterge ile Şube Müdürü, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı maaşları kaç TL oldu?
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