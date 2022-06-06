Dünyanın en büyük çalışma hayatı deneyi başladı: 3 bin 300'den fazla çalışan haftada 4 gün işe çalışacak ve maaşları kesilmeyecek! Amaç verimlilik ölçmek

İngiltere'de irili ufaklı 70 şirkette çalışan 3300'den fazla işçi, "dünyanın en büyük yeni çalışma düzeni denemesi" kapsamında bugünden itibaren ücret kaybı olmadan haftada 4 gün çalışmaya başlıyor.
6 ay sürecek pilot uygulama, haftada 4 gün çalışma yönünde kampanya yürüten 4 Day Week Global (4 Günlük Çalışma Haftası) ile Autonomy adlı düşünce kuruluşu, 4 Day Week İngiltere kampanya grubu ve Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston College'daki araştırmacılarla ortaklaşa düzenleniyor.
MAAŞLARI DEĞİŞMEYECEK
Deneme sürecinde, haftada 4 gün çalışma ile (normal çalışma süresinin yüzde 80'inde) üretkenlik kaybı olmadan aynı verimi almanın mümkün olup olmadığına bakılacak. İşçiler bu süreçte ücret kaybına uğramayacak.
Denemeye katılan 70 işyeri arasında market, eğitim, işyeri danışmanlığı, konut, cilt bakımı, inşaat, gıda ve dijital pazarlama alanlarında hizmet veren şirketler bulunuyor.