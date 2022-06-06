Dünyanın en büyük çalışma hayatı deneyi başladı: 3 bin 300'den fazla çalışan haftada 4 gün işe çalışacak ve maaşları kesilmeyecek! Amaç verimlilik ölçmek

Denemeye katılan Charity Bank'ın CEO'su Ed Siegel, pandeminin 4 günlük çalışmaya geçişe ivme kazandıran bir süreç olduğunu belirtti ve ekledi: "20. yüzyılın 5 günlük çalışma haftası kavramı artık 21. yüzyıl iş dünyası için en uygun kavram değil. Maaş veya sosyal haklarda herhangi bir değişiklik olmaksızın haftada dört gün çalışmanın daha mutlu bir işgücü yaratacağına ve iş verimliliği, müşteri deneyimi ve sosyal misyonumuz üzerinde eşit derecede olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz."