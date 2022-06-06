Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.06.2022 15:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2022 16:08
    ABONE OL

    Dünyanın en büyük çalışma hayatı deneyi başladı: 3 bin 300'den fazla çalışan haftada 4 gün işe çalışacak ve maaşları kesilmeyecek! Amaç verimlilik ölçmek

    Dünyanın en büyük çalışma hayatı deneyi bugün İngiltere'de başladı. Deneye Oxford ve Cambridge üniversitelerinden bilim insanları eşlik ediyor. Deneyde 70 firmada 3 bin 300'den fazla çalışan haftada sadece 4 gün çalışacak işe gelmedikleri günler ise maaşlarından kesilmeyecek. Deneyle çalışanların verimliliği ve şirketlerin kar oranı ölçülecek.

    Dünyanın en büyük deneyi başladı! 4 gün çalışacaklar

    İngiltere'de irili ufaklı 70 şirkette çalışan 3300'den fazla işçi, "dünyanın en büyük yeni çalışma düzeni denemesi" kapsamında bugünden itibaren ücret kaybı olmadan haftada 4 gün çalışmaya başlıyor.

    6 ay sürecek pilot uygulama, haftada 4 gün çalışma yönünde kampanya yürüten 4 Day Week Global (4 Günlük Çalışma Haftası) ile Autonomy adlı düşünce kuruluşu, 4 Day Week İngiltere kampanya grubu ve Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston College'daki araştırmacılarla ortaklaşa düzenleniyor.

    MAAŞLARI DEĞİŞMEYECEK
    Deneme sürecinde, haftada 4 gün çalışma ile (normal çalışma süresinin yüzde 80'inde) üretkenlik kaybı olmadan aynı verimi almanın mümkün olup olmadığına bakılacak. İşçiler bu süreçte ücret kaybına uğramayacak.

    Denemeye katılan 70 işyeri arasında market, eğitim, işyeri danışmanlığı, konut, cilt bakımı, inşaat, gıda ve dijital pazarlama alanlarında hizmet veren şirketler bulunuyor.

        Kar amacı gütmeyen 4 Day Week Global kampanya grubunun CEO'su Joe O'Connor, İngiltere'nin 4 günlük çalışma haftasıyla ilgili küresel dalganın zirvesinde olduğunu söylüyor "Pandemiden çıkarken, giderek daha fazla şirket rekabetin yeni sınırının yaşam kalitesi olduğunu ve daha az saatli, verim odaklı çalışmanın kendilerine rekabet avantajı sağlayacak bir araç olduğunu kabul ediyor."


        Bilim insanları tarafından daha önce yapılan ankete dayalı araştırma sonuçlarına göre, çalışanların iş yerinde günlük sadece 2 saat 53 dakika verimli çalıştığı ortaya koyuldu.

        Araştırmacılar her bir katılımcı kuruluşla birlikte çalışarak işletmedeki verimlilik ve çalışanların refahı üzerindeki etkinin yanı sıra çevre ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki etkiyi de ölçecek.

        'TARİHİ BİR DENEME'
        Hükümet destekli 4 günlük çalışma haftası denemelerinin de bu yılın sonlarına doğru İspanya ve İskoçya'da başlaması planlanıyor. Boston College'da sosyoloji profesörü ve pilot uygulamanın baş araştırmacısı olan Juliet Schor bunu "tarihi bir deneme" olarak nitelendirdi.

            Schor, "Çalışanların stres ve tükenmişlik, iş ve yaşam memnuniyeti, sağlık, uyku, enerji kullanımı, seyahat ve yaşamın diğer birçok yönü açısından fazladan bir gün izin almaya nasıl tepki verdiklerinin analiz edileceğini" söyledi: "4 günlük haftanın genel olarak çalışanlara, şirketlere ve iklime yararı olan üçlü bir fayda sağlayacağı düşünülüyor. Araştırma çabalarımız tüm bunları derinlemesine inceleyecek."

            Denemeye katılan Charity Bank'ın CEO'su Ed Siegel, pandeminin 4 günlük çalışmaya geçişe ivme kazandıran bir süreç olduğunu belirtti ve ekledi: "20. yüzyılın 5 günlük çalışma haftası kavramı artık 21. yüzyıl iş dünyası için en uygun kavram değil. Maaş veya sosyal haklarda herhangi bir değişiklik olmaksızın haftada dört gün çalışmanın daha mutlu bir işgücü yaratacağına ve iş verimliliği, müşteri deneyimi ve sosyal misyonumuz üzerinde eşit derecede olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Lavrov Türkiye’ye erken geliyor! İşte nedeni
            Haberler Ekonomi Dünyanın en büyük çalışma hayatı deneyi başladı: 3 bin 300'den fazla çalışan haftada 4 gün işe çalışacak ve maaşları kesilmeyecek! Amaç verimlilik ölçmek
                SON DAKİKA