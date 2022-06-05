SAHA İstanbul'dan savunmada yerli ve milli teknolojilerin gelişmesi için destek programı





BUĞDAYDA SORUN YOK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde buğday tarlasında Bakanlık uzmanlarından süneyle mücadele konusunda bilgi aldı. Bakan Kirişci, "Buğday rekoltesinde bu sene Bakanlık olarak 19,5 milyon ton beklentimiz var." dedi. Makarna gibi ürünler için ithal edilip sonra dışarıya satılan unun ayrı olduğunu belirten Kirişci, "Bahsetmiş olduğumuz 19,5 milyon ton buğday tamamıyla bizim kendi iç ihtiyaçlarımız içindir, bunun içinde un var, makarna var, bulgur var. Ülke olarak aldığımız yağışlarla hem de üreticilerimizin büyük gayretleriyle Allah'ın izniyle bu sene olumsuzluk yaşamayacağız" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN