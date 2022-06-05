SAHA İstanbul'dan savunmada yerli ve milli teknolojilerin gelişmesi için destek programı

Bünyesinde 770 firma ve 22 üniversiteyi barındıran Avrupa'nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi (SAHA İstanbul) savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için bir girişimci destek programı başlattı. İlk dönem çağrısına çıkan 'SAHA Girişim Programı'yla yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara hukuki ve teknik danışmanlıktan, eğitim ve mentörlüğe kadar pek çok konuda destek sağlanacak. Program kapsamında girişimci firmanın globalde rakiplerini tanıması, rekabeti anlaması, geliştirdiği ürünün globaldeki yerini alması hedefleniyor.
1 KURUŞ 10 BİN TL EDER
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, alışverişte 1, 5, 10 kuruş para üstünü 'Bozuk para yok' gerekçesiyle ödemeyen firmalara dava açılabileceğini söyledi. Gündüz, bu firmaların 10 bin liraya varan tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini belirtti. Gündüz, etiketlerde insanların dikkatini çekmek için '19.99 lira', '49.90 lira' gibi fiyatlandırmanın sık sık kullanıldığını vurguladı. Alışveriş sonrası kasada genellikle 1, 5 ya da 10 kuruşun, bozuk para olmadığı gerekçesiyle tüketiciye ödenmediğini söyleyen Gündüz, 99 kuruş gibi küsuratlı satış yapan mağazalardan para üstü talep edilmedikçe ödenmeyen bu kuruşların, birikerek büyük meblağlar oluşturduğunun altını çizdi. Gündüz, tüketicinin 1, 5 ya da 10 kuruş para üstü ödemeyen firmalara yönelik şikayette bulunup, maddi ve manevi tazminat davası açabileceğini söyledi.
TEKNİK YAPI HIZ ARTIRACAK
Teknik Yapı, İstanbul Bahçeşehir'de yer alan Residence Inn Deluxia projesinin teslimi için son çalışmaları hızlandırdı. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Umut Durbakayım, Residence Inn Deluxia konut projesinde, 2023 sonunda teslimler başlayacağını, tamamen yurtdışı yatırımcılara yönelik olarak hazırlanan projenin kaba inşaatı tamamlandıktan sonra, satışa sunulduğunu söyledi. Bölgede mağdur edilen ve güven sorunu yaşayan yabancı yatırımcılarda ortaya çıkan güven sorununu aşmak için maketten satış yapılmadığını ifade eden Durbakayım "Projenin yüzde 60 inşaatını bitirdikten sonra satışa sunduk" dedi. Umut Durbakayım projenin yaklaşık yüzde 85'inin satıldığı bilgisini paylaştı.