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    • Ekonomi
    • 03.06.2022 15:08
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    • 03.06.2022 15:08
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Katarlı mevkidaşı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi. Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Nebati Katarlı mevkidaşıyla görüştü!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.

    Nebati, Twitter hesabından, Al-Kuwari ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile ülkelerimiz arasındaki yakın temasın ve tesis edilen istişare mekanizmalarının sürdürülmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi hususlarında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Akabinde, küresel ekonomide yaşanan sorunlar, jeopolitik gerginliklerin neden olduğu yüksek emtia fiyatları gibi başlıkları değerlendirerek ortak gündemimizde yer alan konuları detaylı bir şekilde ele aldık."

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Katarlı mevkidaşı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile görüştü
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