Tüm meslek gruplarına ek gösterge

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 3600 ek göstergede kamu çalışanlarının refahını artırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarına doğrudan artış şeklinde yansıyacak. Beştepe'de yapılan toplantıda birisi dar, ikisi geniş kapsamlı olmak üzere 3 alternatif değerlendirildi. Birinci alternatifte 4 meslek grubuna yönelik çalışma yapıldı. Diğer 2 alternatif de bütün kamu çalışanlarını içine alan düzenlemeleri içeriyor. Edinilen bilgiye göre, ek gösterge düzenlemesi kamudaki bütün meslek gruplarını kapsayacak. 2008'den önce çalışmaya başlayıp yasa çıktıktan sonra emekli olanların ikramiyeleri artacak. Bu tarihten sonra başlayanlar Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu'na tabi olduğu için emekli aylıkları ek gösterge değil, elde ettikleri kazanç üzerinden hesaplanıyor.

KİMLER KAPSAMDA?

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. 3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor. Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.

İKRAMİYE KAZANCI 45 BİN TL

Polis, öğretmen, din görevlilerinin 3000 olan ek göstergesinin 3600'e, 85 olan tazminat yansıtma oranının da 145'e çıkarılması halinde emekli ikramiyesinde (30 yıllık hizmete göre) 45 bin liraya yakın bir artış olacak. 25 yıllık hizmet üzerinden polis, öğretmen, 4 yıllık üniversite mezunu din görevlisinin ikramiyesi 38 bin lira artacak.