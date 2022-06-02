Tarlada başka markette başka! Sebze meyve ürünlerinde 6.2 kat fiyat farkı dikkat çekiyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Mayıs'ta üretici-market arasındaki fiyat farkının 6.2 kata kadar ulaştığını duyurdu.

Farkta başı yüzde 522.5 ile elmanın çektiğini belirten TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, "Üreticide 2 lira olan elma, 6.2 kat fazlaya, 12,45 liraya tüketiciye ulaştı. Elmadaki fiyat farkını yüzde 393.6 ile kabak, yüzde 373.7 ile ıspanak izledi" dedi.

Mayıs ayında markette 38 ürünün 26'sında fiyat artışı, 12'sinde ise fiyat azalışı görüldüğünü aktaran Bayraktar, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 58.4 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 47 ile kuru soğan, yüzde 42.2 ile havuç takip etti" diye konuştu.

ELMA REKORTMEN



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