Kira sabitleme oranı kaç TL olacak? Kira zammı sabitlenir mi? Kira düzenlemesi 2022 son dakika...

Yeni kira düzenlemesi hakkıdna aramalar yoğunluk kazanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, üzerinde çalışılan kira düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Bekir Bozdağ miktar üzerinden değil oran üzerinden belirleme yapılacağını belirterek, "Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız." dedi. Peki, Kira düzenlemesi 2022 son dakika nedir, neleri kapsıyor? Kira sabitleme oranı kaç TL olacak? Kira zammı sabitlenir mi? İşte son dakika gelişmeler!
Son dönemde yaşanan kira artışlarına yönelik harekete geçen hükümet düzenlemede son aşamaya geldi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, üzerinde çalışılan kira düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
Bozdağ, Yozgat'ta Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda, kira konusunda fahiş artışların talep edildiğini, bu artışlar karşısında kiracıların zorda kaldığını, özellikle İstanbul'da bunun büyük bir soruna dönüştüğünü belirtti.
Ev sahibinin ve kiracının hukukunu koruyarak kiralarda fahiş fiyatların önüne geçmek için bir formül arayışında olunduğunu dile getiren Bozdağ, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının ortak çalışma yaptığını hatırlattı.
HEM EV SAHİBİNİN HEM DE KİRACININ HUKUKUNU KORUYAN ORTAK BİR FORMÜL
Bakan Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında kendisinin de yer aldığı toplantıda, bazı başlıklar üzerinde durulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Birinci başlık ilk defa kiraya verecek ev sahibi ile kiraya tutacak kişi arasında kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir, iki tarafın hukukunu koruyan bununla ilgili çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak, TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları, başka şeyler, bütün bunları da dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor."
Denetim mekanizması konusunda da çalışma yapıldığını aktaran Bozdağ, ana çerçeve üzerinde istişarelerin yürütüldüğünü, şu ana kadar da önemli mesafeler alındığını, bazı formüllerin ortaya konduğunu bildirdi.