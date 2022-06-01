Turkuvaz Medya Grubu'nun 'Türkiye İhracat Seferberliği' projesinin ilki Bursa'da gerçekleşti

Turkuvaz Medya Grubu ve Sabah Gazetesi'nin, ihracat sektörüne destek vermek, yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği 'Türkiye İhracat Seferberliği' projesinin ilki Bursa'da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşen projenin ilk toplantısına Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik ve sanayi odaları başkanları katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman yaptı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracat hedeflerini ve yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye'nin geçen yıl 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, hedefin bu yıl arttığını anlatan Bakan Muş, "İlk amacımız bu 250'yi (milyar dolar) yakalamak. Dolayısıyla sonrasında onun üzerine çıkmak gibi bir çaba içinde olacağız" diye konuştu. Türkiye'nin yakın coğrafyaya ihracat yaptığını ve bu alandaki menzilin 3 bin kilometrenin altında olduğunu belirten Muş, "Uzak ülkeler stratejisi ile geleneksel pazarlarımızı koruyup, ihracatımızın pazar payının düşük olduğu alanlara odaklanmak istiyoruz. Ülkemizin ihracat menzilini 3 bin kilometrenin ötesine taşıyacağız. Latin Amerika önemli bir kıta, ciddi şekilde ağırlık vermek istiyoruz. Uzak ülkeler stratejimizin geliştirme noktasında çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Çok yakında paylaşacağız" dedi. (Tuna ÇAM)