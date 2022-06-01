Turkuvaz Medya Grubu'nun 'Türkiye İhracat Seferberliği' projesinin ilki Bursa'da gerçekleşti

Turkuvaz Medya Grubu ve Sabah Gazetesi'nin, ihracat sektörüne destek vermek, yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği 'Türkiye İhracat Seferberliği' projesinin ilki Bursa'da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşen projenin ilk toplantısına Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik ve sanayi odaları başkanları katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman yaptı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracat hedeflerini ve yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye'nin geçen yıl 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, hedefin bu yıl arttığını anlatan Bakan Muş, "İlk amacımız bu 250'yi (milyar dolar) yakalamak. Dolayısıyla sonrasında onun üzerine çıkmak gibi bir çaba içinde olacağız" diye konuştu. Türkiye'nin yakın coğrafyaya ihracat yaptığını ve bu alandaki menzilin 3 bin kilometrenin altında olduğunu belirten Muş, "Uzak ülkeler stratejisi ile geleneksel pazarlarımızı koruyup, ihracatımızın pazar payının düşük olduğu alanlara odaklanmak istiyoruz. Ülkemizin ihracat menzilini 3 bin kilometrenin ötesine taşıyacağız. Latin Amerika önemli bir kıta, ciddi şekilde ağırlık vermek istiyoruz. Uzak ülkeler stratejimizin geliştirme noktasında çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Çok yakında paylaşacağız" dedi. (Tuna ÇAM)
YENİ PAKET HAZIRLIĞI
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde 'İhracat Destekleri ve Finansmanı' paneli yapıldı. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, e-ihracata yönelik teşvik hazırladıklarını söyledi. Kılıçkaya, "Proje bazlı, tanıtım, sipariş karşılamaya kadar pek çok alanda paket hazırladık. Pazaryerleri de ihracatçılar da desteklenecek" dedi. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "2022'de desteklerimizi 50 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" derken; KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da sadece KOBİ'lere destek vermekle kalmadıklarını, sorunlarını da takip ettiklerini anlattı. İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz ise "20'nin üzerinde banka İGE'ye ortak olma yolunda görüşlerini iletti" şeklinde konuştu.