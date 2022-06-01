Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte 7.3 büyüyerek 7 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor!

Geçen yıl yüzde 11 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 2022'ye de hızlı başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 büyüdü. Böylece ekonomi 7 çeyrek art arda kesintisiz büyümüş oldu. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) TL bazında 8.3 trilyon lira, dolar bazında ise 793.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kişi başı gelir 9 bin 374 dolar oldu. Türkiye ilk çeyrekte en fazla büyüyen 6'ncı ülke oldu. Türkiye G20'de ise Arabistan ve İngiltere'nin ardından üçüncü sırada yer aldı. İlk çeyrekte ihracat yüzde 16.8'lik büyüme gösterdi. Net dış talebin büyümeye katkısı 3.47 puan olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte yüzde 7.40 büyüyen sanayi sektörünün büyümeye katkısı 1.64 puan oldu. İmalat sanayii ise yüzde 7.6'lık büyümesiyle 1.39 puan katkı verirken, hizmetler sektörü yüzde 14.9 büyüdü. Vatandaşın tüketim harcamaları ilk çeyrekte yüzde 19.5'lik büyüme gösterdi.